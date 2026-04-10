رضا سپهوند در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره توقف دو هفته‌ای جنگ میان ایران و آمریکا و پذیرش آتش‌بس موقت از سوی ششورای عاای امنیت ملی با موافقت رهبری برای مذاکره گفت: شورای عالی امنیت ملی نماد حاکمیت جمهوری اسلامی و مورد تأیید رهبری است؛ بنابراین تمام ارکان نظام، تمام جریان‌های سیاسی، اگر مدافع نظام و وطن هستند، باید تبعیت کنند و وحدتشان را حول این بیانیه نشان دهند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به هر حال، دشمن در این مدت، آمال و آرزویش این بود که ما از درون از هم بپاشیم، می‌خواستند مردم به زعم آنان به خیابان‌ها بیایند و علیه جمهوری اسلامی شعار دهند، دیدند که این اتفاق نیفتاد و بر عکس مردم از تمام جریان‌ها پای نظام ایستادند؛ این یعنی پیروزی و این هم مدیون حمایت‌های مردم است که به اینجا رسیده است.

وی تاکید کرد: بیانیه ده‌بندی شورای عالی امنیت ملی هم بر تمام مواضعی که جریان‌های انقلابی و وطن‌پرستان کشور دنبالش هستند تأکید کرده است؛ از جمله کنترل تنگه هرمز توسط جمهوری ایران، ضرورت پایان جنگ در تمام اجزای محور مقاومت، خروج پایگاه‌های آمریکا از منطقه، بحث غنی‌سازی در جمهوری اسلامی ایران، برداشتن تمام تحریم‌های اولیه و ثانویه و آزاد شدن اموال و دارایی‌های کشور در خارج از کشور.

سپهوند یادآور شد: همه این‌ها خواسته‌هایی است که مطرح شد و ما در طول چند دهه گذشته فریاد زده‌ایم که باید تحریم‌های ظالمانه برداشته شود. اموالی که از کشور توقیف شده بازگردانده شود، همچنین ایران تأکید دارد بر این‌که سیستم موشکی‌اش محدودیت نداشته باشد اگرچه آنها بعد از اعلام آتش بس شروع به نقض آن کرده و روی ۳ مورد به قول آقای فالیباف دبه کرده‌اند اما این‌ها یک پیروزی بسیار بزرگ است و ما باید از مذاکره‌کنندگان حمایت کنیم تا بتوانند در مذاکرات با پشتوانه بزرگ، ان‌شاءالله همه این موارد را به دشمن تحمیل کنند.

وی با بیان اینکه چقدر نیاز است تا تعیین تکلیف نهایی جنگ از چنددستگی و چندصدایی در کشور جلوگیری شود، بیان کرد: در همه کشورها در این مواقع نقدهایی وجود دارد؛ اشکالی هم ندارد، نقد داشته باشند و چند صدایی باید به منظور نقد وضعیت باشد، اما نه مخالفت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر افراد یا گروه‌های مختلف نظر و نظراتی دارن بیان و منتقل کنند، اما طوری نشود که به سمت مخالفت برود و مواضع مذاکره‌کنندگان ما را تضعیف کند.

