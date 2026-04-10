در صورت شروع دوباره جنگ به بسته اقتصادی جامع برای حمایت از مردم و تولیدکنندگان نیاز داریم

مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره شرایط جنگی و مشکلات معیشتی و اقتصادی ایجاد شده از جمله جریمه دیرکرد پرداخت اقساط بانک‌ها، عنوان کرد: جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس آغاز شده است، اگر اشتباه نکنم برای پرداخت تسهیلات تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان هم مهلتی داده‌اند که اگر تا آن زمان اقساط خود را پرداخت نکردند، بلامانع است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نکته این است که باید به‌گونه‌ای عمل شود که هر دو طرف هم مردم و هم بانک‌ها در نظر گرفته شوند.

وی ادامه داد: امروز بانک‌ها حال و روز خوبی ندارند، این چالش‌ها نباید به‌گونه‌ای باشد که بانک‌ها هم با مشکل مواجه و ورشکسته شوند. از سویی تولید هم عملاً متوقف شده‌ است و تولیدکنندگان تولیدی ندارند. تنها تولیدکنندگان نیستند، صادرکنندگان ما که پیش‌تر صادرات انجام می‌دادند هم عملاً صادرات‌شان متوقف شده‌ است.

لاهوتی تاکید کرد: با توجه به شرایط جنگی حاکم، لازم است فضای مربوط به این سقف‌ها افزایش یابد و امیدواریم با جلساتی که آغاز شده است، ان‌شاءالله بتوانیم این موضوع را به نتیجه برسانیم.

وی درباره اینکه اکنون مشکلات بخش خصوصی هم مطرح است که درآمدهای آنان از بین رفته و کارفرمایان هم با مشکل مواجه شده‌اند. تنها اقدامی که صورت گرفته تعیین مهلتی یک‌هفته‌ای برای ارسال بیمه بوده است. این میزان حمایت کافی نیست، تکلیف بخش خصوصی چیست؟ اظهار داشت: امسال تصمیم گرفته شد ۶۰ درصد حقوق کارگران افزایش یابد که موضوعی به‌حق بوده است قانون هم می‌گوید متناسب با تورم افزایش پیدا کند. عمده پرداخت حقوق کارگران هم در این بخش است، دولت بسیار کم پرداختِ تحت پوشش تأمین اجتماعی دارد و عمدتاً بیش از ۹۰ درصد این افراد در بخش خصوصی هستند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای بیان کرد: اکنون نگرانی که فراتر از موضوع بانک‌ها وجود دارد، همین موضوع است که بسیاری از تولیدکنندگان ما، به‌سبب شرایط جنگی، با مشکلات جدی مواجه شده‌اند و تولیدشان متوقف است، وقتی متوقف باشند نمی‌توانند حقوق پرداخت کنند یا بسیاری از هتل‌های تهران اکنون تعطیل هستند. این واحدها باید حقوق فروردین کارگران خود را پرداخت کنند و اگر در ادامه نتوانند حق کارگران خودشان را پرداخت کنند، ناچارند کارگران خودشان را کم کنند. با توجه به شرایط حاکم، اگر این وضعیت جنگی دوباره ادامه پیدا کند و متوقف نشود، باید یک بسته اقتصادی و نه صرفاً یک یا دو مورد ارائه شود. باید یک بسته اقتصادی متناسب با شرایط تدوین شود تا آسیب‌ها بیش از این افزایش نیابد.

