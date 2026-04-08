بیانیه ستاد حقوق بشر ایران در محکومیت حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به شرکت توفیق دارو

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بِسمِ‌اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، حمله جنایت‌بار، غیرقانونی و به‌غایت ضدّ انسانی رژیم صهیونیستی و آمریکا به شرکت توفیق دارو، از مراکز مهّم تولید دارو و تأمین‌کننده بخشی از نیازهای حیاتی نظام سلامت کشور، به‌ویژه برای بیماران خاص و صعب‌العلاج، از جمله بیماران سرطانی را به شدیدترین وجه محکوم می‌نماید.

این اقدام که در امتدادِ سیاست‌های خصمانه و ناقض حقوق بین‌الملل علیه ملّت ایران صورت گرفته، نه یک رخداد عادی، بلکه تعرّضی آشکار به حیات، سلامت و کرامت انسانی غیرنظامیان است. چنین اقدامی، در پرتو قواعد مسلّم حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل حقوق بشر، مصداق روشن جنایت، نقض فاحش تعهدات بین‌المللی و رفتاری به‌کلی مغایر با ابتدایی‌ترین اصول انسانیّت است.

بر اساسِ کنوانسیون چهارم ژنو، مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹، درباره حمایت از اشخاص غیرنظامی در زمان جنگ، و نیز پروتکل الحاقی اوّل، مورخ ۸ ژوئن ۱۹۷۷، به کنوانسیون‌های ژنو، طرف‌های مخاصمه مکلّف‌اند همواره میان غیرنظامیان و رزمندگان، و نیز میان اموال غیرنظامی و اهداف نظامی، تفکیک قائل شوند و حملات خود را صرفاً متوجّه اهداف نظامی نمایند.

بدیهی است یک شرکت دارویی که در خدمت تأمین داروهای حیاتی و درمان بیماران است، نه هدف نظامی است و نه می‌تواند در زمره اهداف مشروع قرار گیرد.مطابق همین اسناد، اموال و تأسیسات غیرنظامی، به‌ویژه زیرساخت‌های درمانی و دارویی، باید مورد احترام و حمایت کامل قرار گیرند و هرگونه حمله به آن‌ها ممنوع است. همچنین، طرف‌های مخاصمه موظّف‌اند در برنامه‌ریزی و اجرای عملیات نظامی، نهایت احتیاط را برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی به‌عمل آورند.

حمله به مرکزی که با جان بیماران، به‌ویژه بیماران خاص و سرطانی، گره خورده است، نقض آشکار این الزامات است.افزون بر این، هرگونه تخریب، انهدام یا از کار انداختنِ اشیای ضروری برای بقایِ جمعیتِ غیرنظامی، از جمله اقلام و زیرساخت‌های مرتبط با دارو و خدمات درمانی، در حقوقِ بین‌المللِ بشردوستانه ممنوع است.

تعرض به چنین مجموعه‌ای، در عمل به معنای محروم‌سازی بیماران از حقِّ دسترسی به دارو و درمان و تحمیل رنج مضاعف بر آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه است؛ امری که وجدان بشری را جریحه‌دار می‌کند. این جنایت آشکار همچنین با مفاد کنوانسیون چهارم ژنو مصوب ۱۹۴۹، در خصوص حمایت از غیرنظامیان، و نیز با اصول بنیادین مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در تعارض مستقیم قرار دارد. حقِّ حیات و حقِّ برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسمی و روانی، حقوقی غیرقابل‌سلب و بنیادین‌ است که هیچ قدرتی حقِّ نقض آن‌ها را ندارد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران همچنین با تأکید بر مسؤولیّت نهادهایِ بین‌المللی ذی‌ربط، از جمله سازمان جهانی بهداشت و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعلام می‌دارد که این نهادها نمی‌توانند و نباید در برابر چنین جنایت آشکاری، سکوت، انفعال یا استانداردهای دوگانه در پیش گیرند. سازمان جهانی بهداشت باید با صراحت و قاطعیت این اقدام را محکوم کرده و نسبت به پیامدهایِ فاجعه‌بارِ آن برای سلامت عمومی هشدار دهد.

شورای حقوق بشر سازمان مللِ متحد نیز باید این تعرّض را به‌عنوان نقض جدّی و سیستماتیک حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه مورد توجّه فوری قرار داده و سازوکارهای لازم برای بررسی، مستندسازی و پیگیری آن را فعّال سازد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از دبیرکل سازمان ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر، سازمان جهانی بهداشت، شورای حقوق بشر و سایر نهادهای بین‌المللی ذی‌صلاح می‌خواهد که با کنار گذاشتن ملاحظات سیاسی و رفتارهای تبعیض‌آمیز، نسبت به این جنایت موضعی روشن، قاطع و مسؤولیّت‌پذیر اتخاذ کرده و اقدامات عملی و مؤثر به عمل آورند.

بدیهی است استمرار بی‌عملی در برابرِ چنین تجاوزی، نه‌تنها به تضعیف اعتبار نظام حقوقی بین‌المللی می‌انجامد، بلکه زمینه‌ساز تکرار حملات علیه غیرنظامیان، بیماران و زیرساخت‌های حیاتی در مناطق مختلف جهان خواهد شد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران بر حقِّ مشروع و مسلّم خود در صیانت از امنیّت ملّی، سلامت عمومی و زیرساخت‌های حیاتی کشور تأکید نموده و خواستار اقدام فوری، جدّی و بی‌درنگ جامعه بین‌المللی در برابر این جنایت آشکار است.