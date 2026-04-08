مخبر: فتح در هوشیاری است
مشاور و دستیار رهبری گفت: راهبرد تغییری نکرده است؛ مردم در صحنه اند و نیروهای مسلح نیز تحت راهبری فرماندهی معظم کل قوا در میدان هستند. فتح در هوشیاری است.
به گزارش ایلنا، محمد مخبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
ذکاوت و هدایت رهبر معظم انقلاب، فداکاری و شجاعت نیروهای مسلح قهرمان و بعثت و استقامت مردم عزیز ایران، استکبار جهانی را به نقطه امروز رسانده. راهبرد تغییری نکرده است؛ مردم در صحنه اند. و نیروهای مسلح نیز تحت راهبری فرماندهی معظم کل قوا در میدان هستند. فتح در هوشیاری است.