۲۷۳ هزار نفر در انتخابات شوراهای شهر و روستا ثبت‌نام کرده‌اند

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت: در مجموع، حدود ۲۷۳ هزار نفر داوطلب در انتخابات شوراهای شهر و روستا ثبت‌نام کرده‌اند.

به گزارش ایلنا، محمدصالح جوکار رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، ضمن ارائه توضیحاتی درباره وضعیت ثبت‌نام‌ها، انصراف‌ها، نقش احزاب و روند اجرایی - نظارتی انتخابات پیش رو، گفت: فهرست احزاب براساس قانون باید تا پایان فروردین‌ ماه مشخص و اعلام شود.

وی در ادامه با تاکید بر حق قانونی نامزدها برای انصراف، اظهار کرد: بر اساس قانون داوطلبان می‌توانند از ادامه حضور انصراف دهند و این انصراف باید حداکثر ۷۲ ساعت پیش از روز اخذ رأی ثبت شود.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با تاکید بر اینکه تعامل مطلوبی میان وزارت کشور و مجلس در روند اجرای مراحل انتخابات برقرار است، افزود: کارها براساس جدول زمان‌بندی تا این مرحله پیش رفته و اقدامات اجرایی و نظارتی مطابق برنامه دنبال شده است.

جوکار در ادامه ضمن ارائه آمار تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات شوراها، گفت: در مجموع حدود ۲۷۳ هزار نفر داوطلب در انتخابات شوراهای شهر و روستا ثبت‌نام کرده‌اند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
