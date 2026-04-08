خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لزوم حفظ همدلی برای تداوم آرامش بازار

لزوم حفظ همدلی برای تداوم آرامش بازار
کد خبر : 1771005
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اجرایی رئیس جمهوری گفت: آرامشی که در بازار کالای اساسی ایجاد شده است، باید با حفظ وحدت و هم‌افزایی و همدلی میان دولت و سایر قوا و میان اصناف، اتحادیه‌ها، تولیدکننده‌ها و تامین‌کننده‌ها با محوریت و میان‌داری وزارت جهاد کشاورزی حفظ شود.

به گزارش ایلنا، محمد جعفر قائم‌پناه در دیدار با غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در جریان اقدامات انجام شده و روند تولید، تامین، ذخیره‌سازی و توزیع کالا‌های اساسی در سراسر کشور قرار گرفت و افزود: تولیدات کشاورزی از مهمترین مولفه‌های اقتصاد مقاومتی است و افزایش تولید به خودکفایی و استقلال اقتصادی و تضمین امنیت ملی کمک می‌کند.

معاون‌اجرایی رئیس جمهوری با تاکید بر حمایت همه‌جانبه دولت از کشاورزان و دامداران و تولیدکننده داخلی، اظهار داشت: تولید و تولیدکننده، زیرساخت امنیت غذایی کشور است، دولت با اجرای سیاست‌های تشویقی در تلاش است از فرهنگ تولید و توسعه کشاورزی در جوامع روستایی و عشایری صیانت کند.

وی با قدردانی از تلاش‌های وزیر جهاد کشاورزی و مدیران و کارکنان این وزارتخانه برای تأمین امنیت غذایی در شرایط جنگی، تصریح کرد: نظرسنجی‌های عمومی، بیانگر رضایتمندی در سطح جامعه از روند تأمین و توزیع و عرصه کالا‌های اساسی در کشور است. آرامشی که اکنون در بازار کالای اساسی ایجاد شده با حفظ وحدت و هم‌افزایی و همدلی میان دولت و سایر قوا و میان اصناف، اتحادیه‌ها، تولیدکننده‌ها و تامین‌کننده‌ها با محوریت و میانداری وزارت جهاد کشاورزی حفظ شود.

نبرد و مقاومت خاموش برای امنیت غذایی

غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی نیز در این دیدار از حمایت دولت از خانواده کشاورزی کشور گفت: فرهنگ جهاد و خدمت بی‌منت به مردم در لایه‌های مختلف وزارت جهاد کشاورزی طی چندین دهه نهادینه شده است و حفظ این روحیه باعث شده که صیانت از مزرعه و سفره برای ما همسنگ دفاع مقدس باشد.

وی اظهار داشت: از آغازین روز جنگ رمضان، جهاد کشاورزی نبرد و مقاومتی خاموش را برای تامین امنیت غذایی کشور آغاز کرد، اینکه اکنون رضایت عمومی ایجاد شده است، حاصل تلاش همه اجزا زنجیره تامین در دولت و بخش خصوصی و اصناف و همه تولیدکنندگان در روستا‌ها و جامعه عشایری کشور است.

نوری قزلجه افزود: با تدابیری که از ماه‌ها پیش در وزارت جهاد کشاورزی انجام شده و با دغدغه و نگاه ویژه‌ای که شخص رئیس‌جمهوری و اعضای دولت به سفره و معیشت مردم دارند، جای هیچ نگرانی برای تامین کالای اساسی نیست و امنیت غذایی کشور به صورت پایدار در دسترس است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار