خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اجتماعات شبانه استمرار خواهد داشت

اجتماعات شبانه استمرار خواهد داشت
کد خبر : 1770940
لینک کوتاه کپی شد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در تبیین تصمیم نظام و بیانیه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن بیانیه به شرح زیر است:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

سحرگاه گذشته نظر حکیمانه و تصمیم شجاعانه نظام جمهوری اسلامی به دشمن آمریکایی صهیونی تحمیل شد و بیانیه شورای عالی امنیت ملی صادر و شروط مقتدرانه ایران بزرگ در مورد پایان احتمالی جنگ اعلام گردید. بیانیه شورایعالی امنیت ملی آیینه‌ای است که در آن عمق تدبیر و حکمت تصمیم رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و اراده راسخ ملت بزرگ ایران در تحمیل معادلات جدید به دشمن، به روشنی بازتاب یافته است.

 آنچه فرزندان دلاور و غیور این مرز و بوم در میدان نبرد و جنگ سخت رقم زدند، اکنون در قالب یک طرح ده‌ماده‌ای، مبنای مذاکراتی قرار گرفته که از موضع اقتدار و دست بالا و در امتداد پیروزی‌های میدانی و فتوحات نظامی و اجتماعی و حضور بی نظیر ملت مبعوث شده ایران پیش می‌رود. این، پیروزی میدان و حضور خیابان است که در روز‌های آینده به زبان دیپلماسی ترجمه می‌شود و سرمایه عظیم در اختیار مذاکره کنندگان ارشد ایران است.

این مذاکرات باید تداوم میدان نظامی و حضور بی نظیر خیابانی مردم و استمرار و بازتاب دهنده صلابت حضور مردم در عرصه دیپلماسی باشد؛ فرصتی که فعلا با تسلیم طرف امریکایی در برابر اصول به حق ملت ایران فراهم آمده و هدف آن، تثبیت حقوق بین‌الملل دستاورد‌هایی است که با خون رهبر شهید و شهیدان جنگ و مقاومت ملت و حضور مستمر و حیرت انگیز خیابانی آنها به دست آمده است.

بدیهی است که آتش‌بس موقت، به معنای پایان جنگ نیست و ایران اسلامی، خاتمه رسمی نبرد را تنها در گرو تحقق کامل همه مطالبات مشروع خود محقق می‌داند و طبعا هر گامی که در این مسیر برداشته می‌شود، در چارچوب اراده رهبری معظم و با هدف تأمین منافع عالیه ملت است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن اعلام حمایت کامل و قاطع از تصمیمات رهبر فرزانه انقلاب و شورای عالی امنیت ملی و اعلام تبعیت بی قید و شرط از تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب، این حقیقت را به صراحت تبیین می‌کند که در این مرحله سرنوشت‌ساز، تبعیت از رهبر معظم انقلاب و پشتیبانی از تصمیمات نظام تکلیف ملی و دینی است و حضور میدانی هرشب مردم در ادامه راه، ضرورتی روشن همچون ۴۰ روز باشکوه اخیر است. وحدت ملی و امنیت ملی در این برهه، سنگین‌ترین سلاح ما در برابر دشمن است و هر صدایی که این وحدت و امنیت را خدشه‌دار کند، خواسته یا ناخواسته، در خدمت اهداف دشمن قرار می‌گیرد.

از همه مردم شریف، نخبگان، روحانیون، مبلغان، رسانه‌ها و فعالان فرهنگی می‌خواهیم:

با درک عمیق از پیچیدگی‌های میدان و دیپلماسی، اعتماد کامل خود را به تصمیمات شورای عالی امنیت ملی ابراز دارند و این اعتماد را در فضای عمومی و رسانه‌ای بازتاب دهند.

از هرگونه اظهارنظر تفرقه‌افکن، القای تردید و یاس نسبت به تدابیر عالی نظام و پاس گل به فضای رسانه‌ای دشمن به شدت پرهیز کنند و بدانند که دشمن در این مرحله، جنگ روانی را جایگزین جنگ نظامی کرده است.

هشیاری مستمر و بیداری دائمی را در برابر عملیات نفوذ، شایعه‌پراکنی و تحریف واقعیت‌ها حفظ کنند و با آگاهی‌بخشی فعال، سپر دفاعی جامعه را در برابر این تهاجم مستحکم سازند. دشمن فریبکار، حیله‌گری را رها نکرده و باید هشیار باشیم.

آمادگی کامل خود را برای ادامه مسیر، در هر صحنه‌ای که رهبری و نظام تشخیص دهند، اعم از میدان خیابان یا میدان نبرد، حفظ نمایند و این آمادگی را به عنوان پشتوانه‌ای راهبردی در اختیار نظام قرار دهند.

روحیه سرافرازی ملی و غرور ناشی از پیروزی را در جامعه تقویت کنند و فتوحات متکثر جنگ را شرح دهند و اجازه ندهند دشمن با ابزار تردید و یأس، این سرمایه عظیم ملی را تحلیل ببرد.

این ملت بزرگ که دشمن را در سخت‌ترین آزمون تاریخی به عجز و اذعان به شکست واداشت، در عرصه مذاکرات نیز با همان اقتدار، یکپارچگی و اتکا به تدبیر رهبری، پیروزی را تکمیل خواهد کرد. دست‌های ما بر ماشه و چشمان ما بر مسیر و اعتماد ما به رهبری، تکیه‌گاه این اطمینان راسخ است.

پیروزی از آنِ ملتی است که وحدتش را پاس بدارد، هشیاری‌اش را از دست ندهد؛

و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار