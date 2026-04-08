موسوی:
اتحادِ سه میدان نبرد، شهر و دیپلماسی پیروزی را تضمین میکند
سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه تاکید کرد:جانهای عزیز و هزینههای گرانی در دفاع مقدس چهل روزه دادیم؛اتحادِ سه میدان نبرد، شهر و دیپلماسی پیروزی را تضمین میکند
به گزارش ایلنا،عباس موسوی سخنگوی پیشین وزارت خارجه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
۱. با توجه به تجربه، این آتشبس شکننده است. سپر از دست نیندازیم، دست به ماشه باشیم، میادین و تنگههای اُحد را حفظ کنیم!
۲. جانهای عزیز و هزینههای گرانی در دفاع مقدس چهل روزه دادیم؛ هرگز از یاد نبریم!
۳. اتحادِ سه میدان نبرد، شهر و دیپلماسی پیروزی را تضمین میکند.