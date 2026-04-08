به گزارش ایلنا،عباس موسوی سخنگوی پیشین وزارت خارجه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

۱. با توجه به تجربه، این آتش‌بس ‎شکننده است. سپر از دست نیندازیم، دست به ماشه باشیم، میادین و تنگه‌های اُحد را حفظ کنیم!

۲. جان‌های عزیز و هزینه‌های گرانی در ‎دفاع مقدس چهل‌ روزه دادیم؛ هرگز از یاد نبریم!

۳. اتحادِ ‎سه میدان نبرد، شهر و دیپلماسی پیروزی را تضمین می‌کند.

انتهای پیام/