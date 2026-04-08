بروجردی:
متعهد به نداشتن سلاح هستهای هستیم/ باید از همین امروز عوارض عبور از تنگه هرمز دریافت شود
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: فتوای امام شهید بزرگوار ما تحریم سلاح هستهای بود که ما همچنان این تعهد را داریم اما باید حق غنیسازی ایران به رسمیت شناخته شود.
به گزارش ایلنا، علاالدین بروجردی در گفتوگوی تلویزیونی با اشاره به شکست آمریکا در برابر ایران با پذیرش شروط ۱۰ گانه ایران گفت: ماهیت آمریکا و رژیم صهیونیستی تغییر نمیکند و همان ماهیت است و ترامپ همان ترامپ است.
وی ادامه داد: آنها تصور میکردند که جنگ ۴ روز طول میکشد اما ۴۰ روز گذشت و این زمان ۱۰ برابر شد. این زمان را چه کسی به وجود آورد جز جمهوری اسلامی ایران، رزمندگان، ملت بزرگ و مقاومت؛ بهگونهای که آنها در روز دهم متقاضی پایان جنگ بودند اما ما قبول نکردیم، ایستادیم، ضربه زدیم و مراحل مختلف پیروزی را رقم زدیم و کار به اینجا رسید.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیان کرد: هر جنگی یک آغازی دارد و یک پایانی دارد و تمام جنگها از اول خلقت تا قیام قیامت به همین صورت بوده است. مهم این بود که ما در این جنگ تحمیلی پیروز بیرون بیاییم چون ما جنگ را انتخاب نکرده بودیم و به ما تحمیل شد.
بروجردی ادامه داد: ترامپ یک طرح ۱۵ مادهای داده بود که ما اصلا پاسخی به آن ندادیم و آن را کنار گذاشتیم و اعلام کردیم شرایط ما برای پایان جنگ، شرایط ۱۰ گانه است.
وی توضیح داد: نخستین شرط، توقف کامل هرگونه تجاوز به ایران و گروههای همپیمان مقاومت یعنی حزبالله لبنان و رزمندگان ما در عراق و یمن که همپیمانان منطقهای ما هستند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: شرط دوم، خروج نیروهای رزمی آمریکا از منطقه و ممنوعیت هرگونه حمله از پایگاههای آنها و هرگونه آرایش رزمی است؛ این به معنای پایان حضور نظامی آمریکا در منطقه خواهد بود.
وی ادامه داد: شرط سوم، عبور محدود کشتیها از تنگه هرمز به مدت ۲ هفته تحت پروتکل امن است که امنیت آن با نیروهای مسلح است؛ از همین امروز و قبل از تصویب ساختار جدید، باید عوارض عبور از تنگه هرمز دریافت شود؛ حال تحت هر عنوانی مانند محیط زیست یا ارائه خدمات و نباید اجازه عبور رایگان از تنگه هرمز داده شود. این کار، عرف جهانی است که نمونه آن در ترکیه و مصر وجود دارد؛ فرصت دو هفتهای که پاکستانیها درخواست کردهاند، باید با این شرط همراه باشد.
بروجردی افزود: شرط دیگر، لغو کلیه تحریمهای اولیه و ثانویه و همچنین کلیه تحریمهای سازمان ملل است. این اتفاق بسیار مهمی است ما چند دهه تحت تحریم بودهایم و تحریم، ظلم به ملت ما بوده و به برکت این مقاومت در حال برطرف کردن این ظلم هستیم.
وی اظهار کرد: شرط دیگر، تأمین خسارت ایران با ایجاد صندوق سرمایهگذاری مالی است؛ اگر کشورهای صادرکننده نفت و کشورهای منطقه به آمریکا پایگاه نمیدادند، این جنگ اتفاق نمیافتاد. باید پولی که اینها میدهند در حسابی بلوکه شود تا تضمینی برای جبران خسارت ما باشد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فتوای امام شهید بزرگوار ما تحریم سلاح هستهای بود که ما همچنان این تعهد را داریم اما باید حق غنیسازی ایران به رسمیت شناخته شود.
وی افزود: همچنین ایران برای مذاکره درباره پیمانهای صلح دوجانبه و چندجانبه آمادگی دارد؛ ما طرفدار و منادی صلح هستیم و طرفدار جنگ نیستیم اما باید محکمکاری لازم صورت گیرد و موضوع عدم تجاوز به گروههای مقاومت نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
بروجردی گفت: شرط دیگر، خاتمه یافتن همه قطعنامههای شورای حکام و شورای امنیت و تصویب همه این تعهدات در قالب یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل پس از حصول نتیجه مذاکرات است.
وی ادامه داد: در این بین ممکن است برخی بگویند که ما قطعنامه داشتیم و در برجام به آن عمل نشد؛ ما مسلح به این رفتار هستیم یعنی اگر بخواهند متعرض منافع ملی ما شوند، قطعا همان وضعیتی که در ۴۰ روز گذشته رخ داد، تکرار خواهد شد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کلیه شروط دهگانه مهم است، گفت: خروجی مذاکره، توافق است که به صورت مکتوب تنظیم میشود و پاکستانیها به عنوان کشور میزبان حضور خواهند داشت و توافق برای تأیید ارسال میشود. هر زمان که آنها بخواهند بازی دربیاورند، ما نشان دادهایم که بازیگر قوی در صحنه عمل هستیم.
وی در جمعبندی گفت: در این مقطع به هیچ وجه این تصور که دشمن تبلیغ میکند و القا میکند که آنها برنده هستند، درست نیست؛ آقای ترامپ، چه برندهای هستی که ناوهای آمریکا فرار کرده و در اصفهان زمینگیر شدید و در عرصه نظامی به عنوان مدعی ابرقدرتی شکست خوردید؟
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت تل آویو مثل غزه شده است، گفت: ساختمانهای متعدد در رژیم صهیونی تخریب شده است.
وی افزود: شما شکست خورده این جنگ هستید و ما پیروز هستیم؛ اگر عرصه جدید دفاع از منافع ملی یعنی مذاکرات، به نتیجه رسید که رسید وگرنه همان سیاست قبلی استمرار خواهد یافت.