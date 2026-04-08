به گزارش ایلنا، علی نیکزاد در گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به شکست آمریکا در برابر ایران با پذیرش شروط ۱۰ گانه‌ ایران گفت: تنگه هرمز جایی است که روزانه از آن ۱۰۰ تا ۱۴۰ کشتی و ۲۰ درصد اقتصاد دنیا از این مسیر عبور می‌کند. تنگه هرمز دریای عمان را به اقیانوس هند متصل می‌کند.

وی افزود: سالانه ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون بشکه از این مسیر عبور می‌کند و اگر حداقل برای هر یک از آن ۱۰۰ کشتی، ۲۰ میلیون دلار دریافت شود یا از هر بشکه نفت ۱۰ دلار اخذ شود، درآمدی معادل یک و نیم برابر کل بودجه درآمد نفتی کشور حاصل خواهد شد.

نیکزاد ادامه داد: در مورد شروطی که مطرح شده، باید گفت که اصل «عزت، حکمت و مصلحت» در نظر گرفته شده است. همچنین طبق بند ۵ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، این موضوع نیازمند اجازه رهبر معظم انقلاب است.

وی اظهار کرد: ترامپ ملعون ۱۵ ماده نوشته بود و با آن می‌خواست خود را برنده اعلام کند. او در این ۱۵ ماده موضوعاتی مانند هسته‌ای، موشکی، مقاومت و حقوق بشر مطرح کرده بود و اینکه ۴۵۰ کیلو اورانیوم تحویل داده شود اما ما شروط ۱۰ گانه خود را مطرح کردیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای این شروط ۱۰ گانه از رهبر انقلاب اذن گرفته است و ما سرباز آقا هستیم. شروطی تعیین شده که از جمله آنها توقف کامل هرگونه تجاوز، خروج نیروهای آمریکا از منطقه، عبور و مرور از تنگه هرمز با ایران، لغو تحریم‌های اولیه و ثانویه و جبران خسارت‌های ایران است. همچنین تعهد ایران بر عدم ساخت سلاح هسته‌ای را می‌پذیریم. همچنین ما در شروط خود مقاومت را فراموش نکردیم.

نیکزاد با بیان اینکه ما در مجلس شرایط پساجنگ را در نظر گرفته‌ایم، گفت: با نظر رئیس مجلس، اصلاحاتی در بودجه انجام خواهد شد و به فضل پروردگار، کشور را بهتر از گذشته خواهیم ساخت.

وی تاکید کرد: مردم بدانند اگر ۱۰ شرط را نپذیرند، آقا اجازه امضا نخواهد داد.

