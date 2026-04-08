عارف:
صبح پیروزی بخیر/ دنیا به قطب جدید قدرت سلام کرد
معاون اول رئیسجمهوری شکست آمریکا و رژیم اسرائیل در تجاوز نظامی را آغاز عصر تازهای برای ایران توصیف کرد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به شکست آمریکا و رژیم اسرائیل در تجاوز نظامی با ایران، نوشت:
«صبح پیروزی بخیر؛ امروز تاریخ ورق خورد، دنیا به قطب جدید قدرت سلام کرد و عصر ایران آغاز شد.
یا مُقلّبَ القُلوبِ وَ الأبصار، یا مُدبّرَ اللّیلِ وَ النّهار، یا مُحوّلَ الحَولِ وَ الأحوال، حَوّل حالَنا إلی أحسَنِ الحال.»