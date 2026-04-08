صبح پیروزی بخیر/ دنیا به قطب جدید قدرت سلام کرد

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به شکست آمریکا و رژیم اسرائیل در تجاوز نظامی با ایران، نوشت:

«صبح پیروزی بخیر؛ امروز تاریخ ورق خورد، دنیا به قطب جدید قدرت سلام کرد و عصر ایران آغاز شد.

یا مُقلّبَ القُلوبِ وَ الأبصار، یا مُدبّرَ اللّیلِ وَ النّهار، یا مُحوّلَ الحَولِ وَ الأحوال، حَوّل حالَنا إلی أحسَنِ الحال.»

انتهای پیام/