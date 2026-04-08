گرامیمقدم در گفتوگو با ایلنا:
همه نگاههای سیاسی و همه قوا باید پشت بیانیه شورای عالی امنیت ملی باشند/ تمام توان حاکمیت صرف رضایتمندی مردم و وسعت نظر نسبت به آحاد نحلههای فکری سیاسی و اجتماعی شود
اسماعیل گرامی مقدم فعال سیاسی اصلاحطلب و قائم مقام حزب اعتماد ملی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره آتشبس 14روزه گفت: آتشبس با این شرایطی که انجام شد، یک پیروزی برای ملت ایران است و دلیل آن هم این است که در مقابل باز شدن تنگه هرمز توسط ایران، یعنی پذیرفتن قدرت ایران، حاضر شدند به حملات نظامیشان و زدن زیرساختها به مدت دو هفته پایان دهند تا مذاکرات آغاز شود.
وی ادامه داد: بنابراین این آتشبس از این جهت نشاندهنده پیروزی مردم و کشور ایران است و نشاندهنده این است که میدان و دیپلماسی که باید با هم کار میکردند، به درستی با هم کار کردند. در میدان، رزمندگان سلحشور و پرافتخار ایران که باعث افتخار این مملکت هستند، با دانش روز، با جانفدایی و با فداکاری توانستند حملات سهمگینی را به دشمن وارد کنند و دشمن را زمینگیر کردند. در حقیقت یک ابرقدرت و یک رژیم منطقهای را که با هم به ما حمله کردند، سر جای خودشان نشاندند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: از طرف دیگر مردمی که در میدان بودند، مردم سلحشور و باوفای ایرانزمین که قریب به ۴۰ شب، در میادین و مساجد جهت حمایت از رزمندگان و یکپارچگی ایران به میدان آمدند و از طرفی مردان دیپلماسی و مردان سیاست ما هم از این دستاوردهای میدان به درستی استفاده کردند و آتشبس شرافتمندانهای را تا الان به ثمر رساندند. بنابراین همینطور که در بیانیه شورای امنیت ملی هم بود، حتماً جای پیروزی و شادمانی است.
وی ادامه داد: جای شهدای عزیزمان واقعاً خالی است. در حقیقت به شهادت رسیدن رهبری جمهوری اسلامی و همچنین سرداران و امیران بزرگ سپاه ایران و نظامیان ما، ضامن عدم تسلیم یک ملت شد. این پیمودن خط سرخ شهدا توسط رهبری و نظامیان و مردم ایران، باعث شد که در این برهه از تاریخ یک ابرقدرت جهانی با همپیمانی صهیونیستها و قدرتهای منطقهای نتوانسنند کشور ما را به زانو در بیاورند، تسلیم کنند و به قول خودشان نفت و منابع ایران را به یغما ببرند.
این فعال سیاسی درباره ضرورت همبستگی بین همه جناحها و تاکید بر وحدت ملی در این خصوص گفت: برای حفظ دستاورد بزرگ این ۴۰ روز نیاز است که ما هم به شهدایمان تأسی داشته باشیم، این دستاورد بزرگ میدان و دیپلماسی را پاس بداریم. فعالان سیاسی، سیاستمداران، نمایندگان مجلس، کسانی که در دولت و قوه قضائیه هستند و آحاد مردم ایران باید از این دستاورد بزرگ خون شهدا پاسداری و محافظت کنند و یک صدا از ایران به بیرون برود. این یکصدایی و انسجام مردم بود که باعث پیروزی ملت ایران شد.
گرامی مقدم گفت: به هر حال تجربه تلخ وقایع دی ماه را داشتیم که دشمنان از اعتراضات مردم سوءاستفاده کردند و آن را مصادره به مطلوب کردند و یک شکاف بین مردم ایجاد کردند. دیدیم که چه فجایعی به بار آورد، چه جنگی را بر مردم ایران تحمیل کرد و چقدر فریبکارانه به دنبال کمک به مردم بودند و کمکهای ادعایی آنها را هم دیدیم که کمک آنها زدن بیمارستانها، تخریب زیرساختهای پتروشیمی، نفت و بسیاری از زیرساختهای این کشور بود و دیدیم که هیچ عایدی برای مردم ایران نداشت.
وی ادامه داد: آنچه که میتواند مردم ایران را سربلند کند، همچنان که به عنوان یک قدرت نوظهور جهانی ظهور کرده، تاکید بر حفظ وحدت، یکپارچگی و انسجام ملی است و باید همه سلایق سیاسی، انتقاداتی که به یکدیگر دارند را در این شرایط در اولویتهای بعدی قرار دهند. اولویت اصلی فقط و فقط حفظ این وحدت و انسجام است و باید از بعد از جنگ ۱۲ روزه درس بگیریم و بعد از جنگ رمضان باید تمام توان حاکمیت و مسئولان صرف رضایتمندی مردم، وسعت نظر نسبت به آحاد مردم و نحلههای فکری سیاسی اجتماعی باشد و این شکاف را به حداقل برسانیم و اساساً آن چیزی که از ایران منعکس میشود، اگر وحدت و یکپارچگی باشد، ما میتوانیم در این دو هفتهای از قدرت خودمان استفاده کنیم و تفاهم و صلح شرافتمندانهای را نهایتاً به نفع منافع ایران به نتیجه برسانیم و این میتواند پایه توسعه و رشد مردم و کشور ایران باشد.
گرامی مقدم گفت: در این صورت دیگر هیچ قدرتی شهامت این را نخواهد داشت که به خودش اجازه دهد به مرزهای ما حمله نظامی کند. آنچه که مسلم است این است که تمامی قوا در ایران و مردم و تمامی نگاههای مختلف میبایست پشت اطلاعیه و بیانیه شورای عالی امنیت ملی باشند، همچنان که دیدیم وقتی که وحدت حول محور سیاستهای کلان کشور رقم میخورد، بیشترین منفعت و پیروزی عاید مردم ایران خواهد شد.
وی گفت: متاسفانه در این مدت دیدیم که چه سوءاستفادههایی کردند و چقدر رئیسجمهور آمریکا به شعور مردم توهین کرد و اعلام کرد که برخی از مردم ایران از این بمبهایی که بر سر آنها میریزد، خوشحال میشوند در حالی که این دروغ کذب و مضحک و مسخرهآمیزی است چراکه در ایران همه ایرانیان، وطندوست هستند و هیچ کسی راضی به این نیست که به کشورش حمله شود و اگر کسانی یافت میشوند که آنقدر ناچیز هستند کهد چنین چیزی میخواهند اینها در حقیقت کسانی هستند که نمیشود به آنها نام ایرانی یا وطندوست یا هممیهن را نهاد. امیدواریم که همین شایعهها به برکت وحدت در ایران کامل از بین برود و بتوانیم نتایج خوبی را بعد از دو هفته برای ملت ایران به ارمغان بیاوریم.