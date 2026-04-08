فضل‌الله رنجبر در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره توقف دو هفته‌ای جنگ میان ایران و آمریکا و پذیرش آتش بس موقت برای مذاکره گفت: چون در دو مرحله، در حین مذاکرات، دشمن نابکار، نابخرد و دروغگو به ما و کشور ما حمله کرد و صدمات و لطمات زیادی را به کشور ما وارد کرد، بنابراین ما نباید اعتماد کنیم. هرچند این موضوع برای آمریکا که خود را ابرقدرت جهان می‌دانست یک شکست بزرگ است و به نوعی ابهت این ابرقدرت پوشالی و ایادی‌اش در دنیا شکسته شد، اما تا زمانی که آمریکایی‌ها به‌طور کامل شرایط ایران و پرداخت غرامت به ایران را نپذیرند، ما به هیچ‌وجه نباید به آن‌ها اعتماد کنیم.

نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با این حال چون این مساله تصمیم شورای عالی امنیت ملی کشور و مورد تأیید رهبری انقلاب بوده، ما هم همراهی خواهیم کرد و از تصمیم رهبری معظم انقلاب و شورای عالی امنیت ملی حمایت می‌کنیم. ما باید هوشیاری خودمان را حفظ کنیم و این عقب‌نشینی و این شکسته‌شدن ابهت ترامپ و ایادی‌اش را برای شروع یک مذاکره و توافق قوی و قدرتمندانه پیش ببریم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر، حفظ وحدت و انسجام ملی در چارچوب سیاست‌های اتخاذشده از سوی مسئولان نظام و رهبری انقلاب امری بسیار مهم است، عنوان کرد: قطعاً دشمن درصدد تشتت و ایجاد اختلاف است؛ به همین خاطر احتمالا از موضوع پذیرش دو هفته‌ای آتش‌بس برای اختلاف‌افکنی بین توان جبهه دیپلماسی کشور و جبهه عملیاتی سوءاستفاده خواهد کرد و همچنین تلاش می‌کند در بین اقشار مختلف مردم که تعداد زیادی از ملت مخالف هرگونه آتش‌بس بودند و آتش‌بس را اقدام فریبکارانه دشمن می‌دانستند و می‌دانند، اختلافاتی را ایجاد کند.

رنجبر تاکید کرد: هوشیار باشیم، بیدار باشیم و با حفظ وحدت و انسجام ملی در چارچوب سیاست‌هایی که توسط مسئولان عالی کشور و به تأیید رهبری انقلاب رسیده، حرکت کنیم و هرچند بغض در گلو داریم و سکوت در وجودمان، با این سیاست همراهی کنیم. از مسئولان سیاست خارجی و مسئولان نظام درخواست داریم به هیچ‌وجه عقب‌نشینی نکنند؛ محکم و استوار، با توجه به خسارت‌های فراوانی که برای کشور ایجاد کرده‌اند، بایستند. ملت هم قطعاً حمایت لازم را به عمل خواهد آورد.

وی با اشاره به شروط ده ماده‌ای ایران برای مذاکرات، گفت: مهم این است که آن ده ماده‌ای که ایران پیشنهاد داده، همه و همه آن‌ها لحاظ شود. سال‌ها ملت ما زیر تحریم‌های ظالمانه دشمنی دروغگو، فریبکار و استکبارگر بوده است؛ لذا باید با تمام توان و محکم بایستیم. شروط ده‌ماده‌ای که شروط خوبی به نظر می‌رسد، حتماً پذیرفته شود و این تحریم‌های ظالمانه را بردارند. بدون برداشتن تحریم‌های ظالمانه و همه‌جانبه و بر کلمه «همه‌جانبه» تأکید دارم هیچ توافقی قابل قبول و به نفع نظام ما نخواهد بود. این نکته مهم است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات رئیس کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پرونده هسته‌ای ایران، گفت: نکته بعدی این‌که این گروسی که شیطان‌صفت، دروغگو و فریبکار است، عامل اصلی آتش‌افروزی‌ها در سطح منطقه است.

وی تاکید کرد: گروسی به هیچ‌وجه لیاقت دبیرکلی سازمان ملل که کاندیدای آن است، را ندارد؛ انسانی فریبکار و دروغگو است و بر اساس قرأن و شواهد و بر اساس سخنانش در مقاطع مختلف معتقدم که او عامل سیا و موساد است و در آتش‌افروزی و تحریک دشمنان ملت بزرگ ایران نقش اساسی و مهمی داشته و به‌عنوان یکی از عوامل مهم این جنایات که خسارات سنگین اقتصادی و مالی به کشور ما وارد کرده، باید حتماً از او شکایت کنیم و حقوق حقه ملت را پاسدار باشیم.

رنجبر بیان کرد: به اعتقاد من، در ادامه اگر روند مذاکرات شکل بگیرد، باید با جدیت تمام مراقب ترفندها، حیله‌ها و دروغگویی‌های گروسی هم باشیم و باید تلاش کنیم تا بتوانیم در این زمینه جامعه بین‌الملل را متقاعد کنیم که به جای ایشان فرد دیگری در مذاکرات نقش‌آفرینی کند.

انتهای پیام/