پیام فرمانده کل ارتش در پی شهادت ۴ نفر از افسران نزاجا/ رشادت افسران شهید ارتش در مقابله با دشمن ستودنی است
فرمانده کل ارتش با صدور پیام به مناسبت شهادت ۴ نفر از افسران دلاور ارتش در مقابله با تجاوز آمریکا در جنوب اصفهان، اقدام شجاعانه آن رزمندگان را ستودنی و مبیّن شعار ارتش فدای ملت دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرلشکر «امیر حاتمی»، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی، ضمن تجلیل از ایستادگی قهرمانانه، حماسی و ستودنی ۴ نفر از افسران شجاع نیروی زمینی ارتش، در مقابله با هواگردهای دشمن در جنوب اصفهان، این اقدام را نشانه دیگری از تحقق شعار بلند و والای «ارتش فدای ملت»، دانست.
متن این پیام، به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ وَما بَدَّلوا تَبدیلًا
شهادت پرافتخار و مقتدرانه جمعی از افسران رشید و فداکار نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، شهیدان امیر سرتیپ دوم مسعود زارع، سرهنگ سیدسعید موسوی، سرهنگ دوم معین حیدری و ستوانیکم میلاد سالاروند، که برای دفاع از میهن عزیزمان و مقابله موثر با تجاوز دشمنان کینهتوز در منطقه اصفهان به فیض عظیم شهادت نائل آمدند، اقدامی ستودنی و موجب افتخار و سربلندی ارتش در راستای مسیر نورانی و مقدس صیانت از ملت شریف و قدرشناس ایران شد.
این قهرمانان نستوه وطن، به فرماندهی شهید والامقام، امیر سرتیپ دوم زارع، فرمانده دلیر، شجاع و مسئولیت پذیر دانشکده پدافند هوایی مرکز آموزش توپخانه و موشکهای نیروی زمینی، با ایمانی راسخ و در مأموریتی خطیر، با اقدام موثر موشکی، به هواپیمای متجاوز دشمن شلیک کردند و نقش ویژهای در ناکامی دشمن داشتند و جلوهای ماندگار از شجاعت، غیرت و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی و مردم غیور ایران را به یادگار گذاشتند.
بیتردید، شهادت این عزیزان و دیگر شهیدان والامقام ارتش در نیروهای زمینی، پدافندهوایی، هوایی و دریایی، مبیّن تحقق عملی شعار بلند و والای «ارتش فدای ملت» است که با نثار جانشان، در تاریخ این سرزمین کهن جاودانه شدند .
این حضور مومنانه و قهرمانانه که با همراهی سایر قوای مسلح فداکار ایران در مقابله مستقیم با هواگردهای مسلح دشمن، موجب ناکامی و شکست مفتضحانه آمریکای جنایتکار شد و دروغگویی سران جنایتکار آمریکا را به جهانیان نشان داد، پیام روشنی برای دشمنان داشت که هرگونه تعرض به این مرز و بوم، در سایه قدرت لایزال الهی، با پاسخی کوبنده و پشیمانکننده مواجه خواهد شد و شعلههایش، کاخ آمال و توطئه های آنان را در هم خواهد پیچید.
اینجانب به عنوان سرباز ملت ایران، از سوی همرزمانم و آحاد ارتش غیور جمهوری اسلامی ایران، ضمن تبریک و تسلیت شهادت آن رزمندگان عزیز به فرماندهی معظم کل قوا (مد ظله العالی)، خانوادههای عزیز، سربلند و صبور شهیدان و ملت شریف ایران، برای آن مسافران بهشت، علو درجات و همنشینی با اولیای الهی مسئلت دارم و یقین دارم، خاطره ایستادگی فرزندان ایران مقتدر تا همیشه تاریخ، در قلب ملت بزرگمان، زنده خواهد ماند و ان شاءالله راه نورانی شهیدان، با عزت، افتخار و مقاومت به پیروزی نهایی اسلام منجر خواهد شد.
فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
سرلشکر ستاد امیر حاتمی