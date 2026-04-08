به گزارش ایلنا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: مراسم وداع با پیکر سردار پر افتخار سپاه اسلام و ایران، مجاهد خاموش، سردار پاسدار شهید مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ ساعت ۲۰ در میدان انقلاب تهران برگزار می‌شود.