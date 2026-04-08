خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مراسم وداع با پیکر شهید خادمی در میدان انقلاب تهران برگزار می‌شود

مراسم وداع با پیکر شهید خادمی در میدان انقلاب تهران برگزار می‌شود
کد خبر : 1770788
لینک کوتاه کپی شد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اعلام جزئیات مراسم تشییع و تدفین سردار پاسدار شهید مجید خادمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرد: مراسم وداع با پیکر شهید خادمی ساعت ۸ امشب در میدان انقلاب تهران برگزار می‌شود

به گزارش ایلنا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: مراسم وداع با پیکر سردار پر افتخار سپاه اسلام و ایران، مجاهد خاموش، سردار پاسدار شهید مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ ساعت ۲۰ در میدان  انقلاب تهران برگزار می‌شود.

مراسم تشییع و تدفین این شهید روز پنج شنبه ۲۰ فروردین در شهرستان فسا در استان فارس برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار