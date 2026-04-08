نصری: اگر توافقی حاصل شود، دستاوردی تاریخی برای ایران خواهد بود
یک حقوقدان بینالمللی گفت: پذیرش طرح ۱۰مادهای ایران برای توافق، یک دستاوردی تاریخی خواهد بود که بازتابدهنده جایگاه جدید ایران در نظم جهانی است.
به گزارش ایلنا، رضا نصری در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
اینکه ترامپ گفته طرح ده مادهای ایران مبنای مذاکره است یعنی چارچوب و پارامترهای توافق نهایی را ایران تعیین کرده است. اگر چنین توافقی حاصل شود، دستاوردی تاریخی خواهد بود که بازتابدهنده جایگاه جدید ایران در نظم جهانی است.