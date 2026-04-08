غریب آبادی:

امنیت تنگه هرمز با توقف تجاوز، تنبیه متجاوزان و پاسخگو کردن آنها تأمین می شود

معاون وزیر امور خارجه ایران گفت :«امنیت تنگه هرمز با پنهان کردن متجاوز تأمین نمی‌شود؛ با توقف تجاوز، تنبیه متجاوزان و پاسخگو کردن آنها، و حاکمیت قانون تأمین می‌شود.»

به گزارش ایلنا، کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه در مطلبی در مورد جلسه روز سه شنبه شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با تنگه هرمز با حمایت آمریکا و متحدانش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: 
«‌قطعنامه پیشنهادی روز سه شنبه شورای امنیت درباره تنگه هرمز که با وتوی دو شریک راهبردی ایران مواجه شد، از ابتدا بر یک وارونگی آشکار استوار بود: سخن گفتن از «امنیت دریانوردی» بدون نام بردن از آنچه این امنیت را به خطر انداخت. بحران اخیر نه ناگهانی است و نه بی‌منشأ، بلکه پیامد مستقیم حملات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران است. با این حال، بانیان و حامیان متن - حتی پس از تعدیل آن - کوشیدند هرگونه اشاره به متجاوزان را از متن حذف کنند و بحران را از ریشه واقعی خود جدا سازند؛ گویی نه تهدیدات علنی رئیس جمهور آمریکا به نابودی زیرساخت‌های حیاتی وجود داشته و نه سخن شرم‌آورش درباره بازگرداندن یک ملت به عصر حجر».

 وی افزود: کسانی که به این روایت رأی مثبت می‌دهند یا آن را پیش می‌برند، دیگر صرفاً ناظر نیستند. همراهی سیاسی با چنین تحریفی، همدستی در تجاوز است و برابر حقوق بین‌الملل واجد مسئولیت بین‌المللی هستند.

معاون وزیر خارجه ایران خاطرنشان کرد: تاسف‌بار اینکه متجاوزان آمریکایی و اسرائیلی، برای پیشبرد روایت‌سازی وارونه از واقعیت تجاوز و جنایات ارتکابی، کشورهای منطقه به‌ویژه بحرین را پیش انداخته‌اند. آمریکا و رژیم اسرائیل خواهند رفت و ما و همسایگان همیشه همسایه خواهیم ماند.

غریب آبادی اظهار کرد: امنیت تنگه هرمز با پنهان کردن متجاوز تأمین نمی‌شود؛ با توقف تجاوز، تنبیه متجاوزان و پاسخگو کردن آنها، و حاکمیت قانون تأمین می‌شود.

