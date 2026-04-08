واکنش مقام پیشین وزارت اطلاعات به تهدید ترامپ

قائم مقام پیشین وزیر اطلاعات در واکنش به تهدیدات رئیس‌جمهوری آمریکا، گفت: اگر قصد تهدید دارید، به یاد داشته باشید با چه کسانی روبه‌رو هستید؛ ما قبل از شما اینجا بودیم و بعد از شما نیز خواهیم بود.

 

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به تهدیدات رئیس‌جمهوری آمریکا برای ارتکاب جنایت جنگی علیه زیرساخت‌های ایران، نوشت: 

«این کشور ریشه‌های خود را به ۷۰۰۰ پیش از میلاد می‌رساند. اجداد ما بیش از ۲۰۰۰ سال قبل از بنیان‌گذاران ایالات متحده، یک حاکمیت و زیرساخت‌های سراسری را برقرار کردند! سپس نام آن را ایران گذاشتند!

اگر قصد تهدید دارید، به یاد داشته باشید با چه کسانی روبرو هستید: ما قبل از شما اینجا بودیم و بعد از شما نیز خواهیم بود. 

یک توصیه: با خرج کردن پول مالیات‌دهندگان آمریکایی برای تهدیدهای بی‌فایده، مانع پیشرفت زیرساخت‌های آمریکا نشوید.»

