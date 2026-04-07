به گزارش ایلنا، حساب کاربری دفتر معاون اول رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

ملت بزرگ ایران؛‌امنیت ملی و پایداری زیرساخت‌ها، موضوع «محاسبات دقیق» ماست. دولت برای تمامی سناریوها، تدابیر لازم را با جزئیات نهایی کرده است. هیچ تهدیدی فراتر از آمادگی و اشراف ما نیست؛ با اطمینان به صلابت ایران، آرامش را در آغوش بگیرید. ما قطعاپیروزیم.





