در مجلس، قرارگاه رزم تشکیل شده است

به گزارش ایلنا، محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح نشست امروز (سه شنبه ۱۸ فروردین ) کمیسیون متبوع خود گفت: نشست امروز کمیسیون صنایع و معادن با حضور حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رییس مجلس، برگزار شد و مسائل مربوط به وضعیت حوزه تولید و صنعت در زمان جنگ مورد بررسی قرار گرفت.

وی در ادامه اظهار کرد: پیگیری برای اخذ غرامت و جبران خسارت از آمریکا و رژیم صهیونی به عنوان آغازگران جنگ از طریق مجامع بین المللی از جمله موضوعات مهمی بود که در این نشست مطرح شد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن‌مجلس با اشاره به بررسی روند بازسازی کارخانجات و تاسیسات آسیب دیده در جنگ تصریح کرد: در این نشست تاکید شد که با توجه به اینکه اکثر کارخانجات در کشور توسط متخصصان داخلی ساخته شده است امکان بازسازی آنها وجود دارد بنابراین مردم نباید نگران باشند.

وی در ادامه تاکید کرد: بیکاری افراد شاغل در واحدهای تولیدی و صنعتی آسیب دیده از دیگر موضوعاتی بود که مورد بررسی قرار گرفت، چراکه تا راه اندازی مجدد آنها یک وقفه ایجاد می شود بنابراین قرار شد در نشست آتی راهکارهایی جهت حمایت از نیروهای فعال در این واحدها ارائه شود.ضرورت صدور مجوز برای واردات فولاد به منظور جلوگیری از ایجاد اختلال در حوزه تولید از دیگر مواردی بود که مطرح شد.

رستمی در ادامه بیان کرد: اتخاذ تدابیری برای ممانعت از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی ناشی از آسیب به تعدادی از واحدها در این حوزه از دیگر موارد مهمی بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۵ متناسب با شرایط جنگی از دیگر پیشنهادات مهم مطرح شده در این نشست بود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اظهارات حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس، افزود: نایب رئیس مجلس نیز در این نشست تاکید کرد که جلسات هیات رییسه و کمیسیون های مجلس در حال برگزاری است. اکثر نمایندگان در پویش جانفدا ثبت نام کرده اند و در این راستا در مجلس قرارگاه رزم تشکیل شده تا در صورت نیاز، نمایندگان در صحنه رزم نیز حضور پیدا کنند.