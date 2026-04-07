قدردانی حسابرس دیوان محاسبات از پاسخگویی و ارائۀ خدمات رفاهی به بازنشستگان در شرایط جنگی

به گزارش ایلنا، امین‌زاده، حسابرس کل دیوان محاسبات در وزارت تعاون، به‌همراه ابوالحسنی نماینده دیوان محاسبات در صندوق بازنشستگی کشوری، از واحدهای مختلف صندوق بازنشستگی کشوری و گروه مدیریت بازنشستگی فولاد بازدید و از تداوم خدمات‌رسانی در شرایط ویژه «جنگ رمضان» قدردانی کردند.

حسابرس دیوان محاسبات کشور با اشاره به شرایط حساس کنونی و تقارن آن با نبرد رمضان، از پایداری خدمات رفاهی و پاسخگویی مستمر به بازنشستگان نیز قدردانی کرد.

پرداخت به‌موقع حقوق و تسهیلات و تداوم واریزی‌ها بدون وقفه در شرایط بحرانی، تسویه بدهی‌ها بویژه پرداخت مطالبات معوق شرکت‌های بیمه‌ای جهت جلوگیری از اختلال در خدمات رسانی درمانی به بازنشستگان و همچنین پاسخگویی برخط و حضوری با هدف حفظ تکریم بازنشستگان و رسیدگی به درخواست‌ها در کمترین زمان ممکن از جمله مواردی است که مورد تایید و قدردانی این نهاد نظارتی قرار گرفت.

