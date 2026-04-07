محسن رضایی:
ضربات ایران، ژنرالهای آمریکا را به پایان جنگ ترغیب کرده است
کد خبر : 1770666
فرمانده سپاه در دوران جنگ تحمیلی با بیان اینکه ضربات کوبنده ایران، ژنرالهای آمریکا و دولتهای جهان را به ترغیب آمریکا برای خروج از جنگ واداشته، تصریح کرد: نتانیاهو، ترامپ را وادار به انتحار سیاسی کرده است.
به گزارش ایلنا، محسن رضایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«ضربات کوبنده ایران که روزهای سیاهی را برای آمریکا رقم زده، ژنرالهای آمریکایی، ملتها و دولتهای سراسر جهان را به ترغیب آمریکا برای خروج از جنگ واداشته اما نتانیاهو، ترامپ را وادار به انتحار سیاسی کرده است.
با هر گام خطرناک واشنگتن، آمریکا در جهنم بزرگتری در منطقه خواهد سوخت.»