با پیوستن به پویش «جانفدا برای ایران»
قالیباف: انگشتی که به نشانه تهدید یا تسلیم سوی ملت ما نشانه رود را قطع میکنیم
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انگشتی را که به نشانه تهدید یا تسلیم سوی ملت ما نشانه رود را قطع خواهیم کرد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، فرم مربوط به ثبتنام برای پیوستن به پویش «جانفدا برای ایران» را منتشر کرد.
در قسمت پیام این فرم، رئیس مجلس نوشت: «انگشتی را که به نشانه تهدید یا تسلیم سوی ملت ما نشانه رود؛ قطع خواهیم کرد…»