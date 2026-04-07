یک بمب GBU-39 SDB آمریکایی در استان لرستان خنثی شد

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از خنثی‌سازی یک عدد بمب آمریکایی GBU-39 SDB در استان لرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

«یک عدد بمب GBU-39 SDB در استان لرستان به صورت منفجر نشده و سالم در اختیار رزمندگان اسلام قرار گرفت.

‌این بمب با «قدرت تخریب بالا به رغم سبک بودن سرجنگی، سامانه‌های پیشرفته هدایت و کنترل، ضد اختلال در GPS و ترکیب کامپوزیت بدنه بمب.»

یگان کشف و خنثی سازی سپاه استان لرستان توانست سحرگاه ۱۸ فروردین، این بمب که آمریکایی‌ها پیش‌تر از افشای تکنولوژی آن واهمه فراوانی داشتند را، بطور سالم خنثی نماید.»

