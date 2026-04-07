حمله دشمن به نوار مرزی بین جریزه مینو و آبادان

به گزارش ایلنا، ساعاتی پیش صدای چندین انفجار در خرمشهر و آبادان شنیده شد.

صدا‌های شنیده شده در آبادان و خرمشهر مربوط به حمله دشمن صهیونی آمریکایی به نوار مرزی بین آبادان و جزیره مینو است.

در پی تداوم تهاجمات هوایی به نقاطی از خوزستان معاون امنیتی استانداری خوزستان از وقوع چندین مورد اصابت و انفجار در برخی شهرستان‌های استان از صبح امروز خبر داد.

در بازه زمانی ۸:۳۰ تا ۱۰ صبح، حدود ۳ انفجار در دزفول رخ داد که تاکنون هیچ‌گونه تلفات جانی یا مجروحیت گزارش نشده است.

همچنین از ساعت ۸ تا ۱۱ صبح، مناطق مرزی شلمچه، اطراف پل نو، کشتی‌سازی شهید موسوی و نوار مرزی جزیره مینو در خرمشهر چندین بار هدف تهاجم قرار گرفتند.