رضایی در گفت‌وگو با ایلنا:

دشمن توان اشغال جزیره خارک را ندارد/ مردم این جزیره به مقاومت عادت دارند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آمریکایی‌ها مطمئن باشند که خارک تسلیم نخواهد شد و آن‌ها در صورتی که حماقت کنند و حمله کنند با شکست بزرگی رو به ‌رو خواهند شد.

ابراهیم رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره ادعاهایی که از سوی دشمنان برای تصرف جزیره خارک مطرح می‌شود، گفت: دشمن توان اشغال جزیره خارک را ندارد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: جزیره خارک جزیره مقاومت ایران است؛ به تعداد روزهای جنگ تحمیلی ۸ ساله بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ بار این جزیره مورد حملات هوایی دشمن قرار گرفت اما هیچ‌گاه تسلیم نشد.

وی خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها مطمئن باشند که خارک تسلیم نخواهد شد و آن‌ها در صورتی که حماقت کرده و به خارک حمله کنند با شکست بزرگی رو به ‌رو خواهند شد.

رضایی یادآور شد: در آخرین سفری که حدود ۱۰ روز قبل به جزیره خارک داشتم، روحیه مجاهد کارکنان صنعت نفت در جزیره بسیار خوب بود و پای کار بودند و صادرات نفت هم به صورت روان در جریان بود و مشکل خاصی نداشت.

وی گفت: مردم خارک به مقاومت عادت دارند و مقاومت در فرهنگ مردم این جزیره وجود دارد و قطعا مقابل دشمن متحد هستند.

بر اساس این گزارش جزیره خارک بعداز ظهر امروز برای چندمین بار از سوی دشمن آمریکایی-صهیونی مورد تجاوز قرار گرفت اما هنوز از جزئیات و میزان خسارت اطلاع موثقی حاصل نشده است.

