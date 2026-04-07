مرحله۲ موج ۹۹؛ شلیک لانچر‌های دو فروندی

سفرمانده هوافضای سپاه با انتشار ویدیویی در حساب آپ‌اسکرولد از مرحله دوم موج ۹۹ عملیات وعده صادق ۴ خبر داد و گفت: اینک مرحله جدید جنگ با پرتابگر‌های تازه‌نفس دو فروندیِ موشک‌های فاتح و خیبرشکن.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سپاه،  مناطق مرکزی، جنوبی و قلب اراضی اشغالی فلسطین از سحرگاه امروز در ادامه موج ۹۹ عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک «یا فاطمه الزهرا (س)» و تقدیم به معلمان و اساتید بزرگوار، برای نخستین مرتبه در جنگ تحمیلی با موشک‌های مستقر بر لانچر‌های دو پایه و موشک‌های خیبرشکن مورد اصابت قرار گرفتند.

بیش از ۳۰ نقطه در «ریشون لتسیون و پتخ تیکوا» در مرکز و «بئرالسبع، دیمونا، عراد، کریات گات و اوفاکیم» در نقب و نزدیک به ۱۰ نقطه در تل آویو مورد هدف قرار گرفتند.

موج حملات آتش به آتش علیه اراضی اشغالی سنگین‌تر و پرحجم‌تر ادامه خواهد داشت و کلیه مراکز صنعتی، زیرساختی و نظامی صهیونیستی در پی جنایت‌های رذیلانه علیه ایران اسلامی مورد هدف قرار خواهند گرفت. ساکنان اراضی اشغالی با سرعت مراکز کنونی را تخلیه کنند.

 
 

 

