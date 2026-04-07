به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله آملی لاریجانی در پیامی به زبان فارسی و عربی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، خطاب به ملت های منطقه نوشت:

ماجرای این جنگ ابداً محدود به مرزهای ایران نیست؛ این یک پروژه کلان صهیونیستی-آمریکایی برای مهندسی مجدد کل منطقه و ایجاد اسرائیل بزرگ است. هدف اصلی؟ ایجاد یک هژمونی مطلق که در آن هیچ صدای مستقل و مخالفی شنیده نشود.

برخی کشورهای منطقه با واگذاری خاک خود برای پایگاه‌های آمریکایی، خود را در تله امنیتی گرفتار کرده‌اند. آن‌ها باید بدانند که در این بازی، هزینه همراهی با دشمن سنگین است و امنیت، با اجاره دادن خاک به بیگانگان تأمین نمی‌شود.

در روزهای گذشته، نخست‌وزیر رژیم جعلی صهیونیستی با صراحت بر پیگیری رؤیای «اسرائیل بزرگ» تأکید کرد و سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی نیز آن را حق آن رژیم فاسد برای امتداد سرزمینی از رود نیل تا رود فرات دانست.

سوق دادن خلیج‌فارس به سمت آغوش رژیم صهیونیستی ، یک «خطای استراتژیک» است که فقط به سود تل‌آویو تمام می‌شود. نظم جهانی در حال تغییر است و عقلانیت حکم می‌کند که ملت‌های منطقه، سرنوشت خود را به اسب بازنده گره نزنند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام | ایران | ۱۸ فروردین ۱۴۰۵

هذه الحرب لیست محصورةً فی حدود إیران أبداً؛ بل هی مشروع صهیونی–أمریکی ضخم لإعادة تشکیل المنطقة برمّتها، تمهیدًا لإقامة «إسرائیل الکبرى». فما الهدف الأساسی؟ إقامة هیمنة مطلقة تُخنق فی ظلّها کلّ الأصوات المستقلّة والمعارضة.

لقد أقدمت بعض دول المنطقة، حین وضعت أراضیها تحت تصرّف القواعد الأمریکیة، على إدخال نفسها فی فخّ أمنی عمیق. ومن الواجب علیها أن تدرک أنّ کلفة الارتهان للعدو فی هذه المعادلة باهظة، وأنّ الأمن لا یُشترى ولا یُصان بتأجیر الأرض للأجانب.

وفی الأیام الماضیة، صرّح رئیس وزراء **الکیان الصهیونی المزعوم صراحةً بمواصلة السعی وراء حلم «إسرائیل الکبرى»، فیما ذهب السفیر الأمریکی لدى فلسطین المحتلة إلى اعتباره حقًا لهذا الکیان الفاسد فی الامتداد الجغرافی من نهر النیل إلى نهر الفرات.

إنّ جرّ الخلیج الفارسی نحو الارتماء فی أحضان الکیان الصهیونی یمثّل «خطأً استراتیجیًا» فادحًا، لا یخدم إلا تل أبیب. فالعالم یشهد تحوّلات کبرى، والحکمة تقتضی ألّا تربط شعوب المنطقة مصیرها برهانٍ خاسر.

رئیس مجمع تشخیص مصلحة النظام | إیران | ١۸ شوّال ١٤٤٧ هـ