تعرض به کنیسه و کلیسا، حمله به قلب «ایران» و میراث رواداری ما است

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف با اشاره به ریشه‌های کهن رواداری در ایران، خاطرنشان کرد که صدای ناقوس مسیحیان و نیایش کلیمیان همواره در کنار گلبانگ اذان مایه هویت ایران بوده است.

وی نوشت: «ایران، قرن‌هاست که خانه امن صدای ناقوس‌های مسیحیان و نیایش‌های کلیمیان در کنار گلبانگ اذان است. تعرض به کنیسه تهران و کلیسای اصفهان، حمله به یک دین نیست، بلکه حمله به قلب «ایران» و میراث رواداری ماست. یقین دارم پیوند خونی اقوام و ادیان این سرزمین با این جنایت‌های بزدلانه، گسستنی نیست.»

انتهای پیام/