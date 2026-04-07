عارف:
تعرض به کنیسه و کلیسا، حمله به قلب «ایران» و میراث رواداری ما است
معاون اول رئیسجمهور با انتشار توئیتی، به حمله وحشیانه دشمن آمریکایی صهیونیستی به کنیسه و کلیسا واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف با اشاره به ریشههای کهن رواداری در ایران، خاطرنشان کرد که صدای ناقوس مسیحیان و نیایش کلیمیان همواره در کنار گلبانگ اذان مایه هویت ایران بوده است.
وی نوشت: «ایران، قرنهاست که خانه امن صدای ناقوسهای مسیحیان و نیایشهای کلیمیان در کنار گلبانگ اذان است. تعرض به کنیسه تهران و کلیسای اصفهان، حمله به یک دین نیست، بلکه حمله به قلب «ایران» و میراث رواداری ماست. یقین دارم پیوند خونی اقوام و ادیان این سرزمین با این جنایتهای بزدلانه، گسستنی نیست.»