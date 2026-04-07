معاون امنیتی سیاسی قم در گفت‌وگو با ایلنا:

جزئیات حملات امروز صبح به قم/ حرکت در جاده‌ها روان و بدون مشکل در حال انجام است

معاون امنیتی سیاسی قم از هدف قرار گرفتن پل یکی از خطوط زمینی این استان توسط پرتابه‌های دشمن خبرداد.

مرتضی حیدری معاون امنیتی سیاسی استانداری قم در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درباره حمله امروز دشمن صهیونی آمریکایی به برخی از زیرساخت‌ها در قم گفت: صبح  امروز در غرب استان قم پل یکی از خطوط زمینی مورد هدف پرتابه‌های دشمن قرار گرفته است.

وی ادامه داد: الحمدلله در حال حاضر حرکت در جاده‌ها روان و بدون مشکل در حال انجام است. 

معاون امنیتی سیاسی قم گفت: همچنین صبح امروز محدوده‌ای در خارج از شهر قم مورد هدف پرتابه‌های دشمن قرار گرفته است.

