اطلاعیه شماره ۵۸ ارتش:

ادامه حمله پهپاد‌های ارتش به صنایع پتروشیمی رژیم صهیونی

ادامه حمله پهپاد‌های ارتش به صنایع پتروشیمی رژیم صهیونی
ارتش جمهوری اسلامی ایران، صنایع پتروشیمی رژیم صهیونیستی در نزدیکی دیمونا و مقر ارتش تروریستی آمریکا امارات متحده عربی و کویت را هدف حملات پهپادی قرار داد.

به گزارش ایلنا،  متن اطلاعیه شماره ۵۸ ارتش به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ملت عزیز ایران اسلامی

ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به تجاوزات دشمن آمریکایی_ صهیونیستی به صنایع پتروشیمی و دیگر زیرساخت‌های کشور، از شب گذشته «واحد تولید برق و منبع ذخیره‌سازی سوخت صنایع پتروشیمی» در جنوب سرزمین‌های اشغالی در نزدیکی دیمونا، «مرکز تعمیر و نگهداری نیروی دریایی آمریکا در بندر جبل علی امارات متحده عربی» و «سامانه‌های راداری و ساختمان‌های اسکان نیرو‌های آمریکایی در پایگاه هوایی احمد الجابر کویت را هدف حملات پرحجم پهپادی قرار داد.

منطقه صنعتی دیمونا از حساسیت بالا برای اقتصاد و امنیت رژیم صهیونی برخوردار بوده و محل بزرگ‌ترین مجتمع شیمیایی رژیم در صحرای نقب است. واحد تولید برق و منبع ذخیره‌سازی سوخت صنایع پتروشیمی» در آن منطقه قرار داشته و مواد شیمیایی آن برای برخی مصارف نظامی رژیم صهیونیستی کاربرد دارد.

مرکز تعمیر و نگهداری نیروی دریایی آمریکا در بندر جبل‌علی در امارات متحده عربی، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بنادر پهلوگیری ناو‌های نیروی دریایی آمریکا در منطقه، یک مرکز پشتیبانی و تعمیراتی مهم برای شناور‌ها را به ناوگان آمریکا ارائه می‌دهد.

پایگاه هوایی احمد الجابر کویت میزبان نیرو‌های نظامی آمریکا ست که سامانه‌های راداری و آشیانه‌هایی با قابلیت پذیرش انواع هواپیما‌های نظامی را داشته و یگان ۳۳۲ نیروی هوایی آمریکا در این پایگاه مستقر است.

در این اطلاعیه آمده است؛ این سلسله عملیات افتخارآمیز، به پیشگاهِ سربازان گمنام، مهندسان خلاق، کارگران سخت‌کوش و تمامی دست‌اندرکاران صنعت نفت، پتروشیمی و انرژی کشور تقدیم می‌شود؛ پیش‌قراولانی که در زمان جنگ، با صلابت، تخصص و ایثار مثال‌زدنی خود، مانع از توقف چرخه تولید، روشنایی و امید در این سرزمین شدند. «ارتش فدای ملت، ملت پناه ارتش»؛ تا ریشه‌کن شدن تجاوز دشمن، با اقتدار در میدان ایستاده‌ایم.

