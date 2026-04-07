پیام تسلیت وزیر دادگستری در پی شهادت سردار خادمی

"بسم الله الرحمن الرحیم

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»

شهادت سردار مظلوم و پرافتخار، سرلشکر پاسدار سید مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در پی جنایت وحشیانه محور آمریکایی - صهیونیستی به خیل یاران شهیدش پیوست، موجب تأسف و تألم گردید.

آن سرباز گرانمایه حدود چهار دهه از عمر شریف خود را در میدان‌های مبارزه با دشمنان و صیانت از نظام اسلامی و آرمان‌های رفیع آن سپری نمود و در نهایت به آرزوی دیرین خود یعنی شهادت فی‌سبیل‌الله دست یافت.

خدمات سترگ و سال‌ها مدیریت عالی در بدنه اطلاعاتی کشور، زمینه‌ساز امنیتی استوار برای ملت و مانعی قدرتمند در مقابل دسیسه‌ها و دشمنی مستکبران و جنایتکاران عالم شد که قطعا این مهم پس از شهادت ایشان، همچنان با حضور شاگردان و همکاران‌ خدوم وی با قدرت و صلابت بیشتر پیگیری خواهد شد.

اینجانب شهادت سردار سرلشکر پاسدار سیدمجید خادمی را به پیشگاه امام عصر ارواحنا فداه، مقام معظم رهبری حفظه الله، خانواده ایشان، جامعه اطلاعاتی و امنیتی کشور و مردم شریف و قدرشناس ایران تسلیت و تعزیت عرض نموده و از درگاه خداوند سبحان برای آن شهید عزیز علو درجات و برای همکارانش عزت و موفقیت و صلابت مسالت دارم.

امین حسین رحیمی

وزیر دادگستری"