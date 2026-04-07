آیین تحلیف اعضای کانون دفاتر ازدواج و طلاق تهران برگزار شد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آیین تحلیف اعضای کانون سران دفاتر ازدواج و طلاق تهران، تشکیل این کانونها را رویدادی تاریخی در نظام ثبتی کشور دانست و بر ضرورت ارتقای جایگاه آنها در حوزههای حقوقی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، حسن بابایی در نخستین دیدار با اعضای کانون سران دفاتر ازدواج و طلاق تهران با تسلیت فرارسیدن اربعین رهبر شهید انقلاب، از نقش برجسته ایشان در پیشبرد حوزههای مهم ثبت اسناد و املاک یاد کرد و گفت: نظام ثبتی کشور مدیون رهبر شهید است؛ بهویژه در سال ۱۴۰۱ با طرح موضوع حدنگاری و در سال ۱۴۰۲ با تاکید بر بیاعتباری اسناد عادی و اولویت دادن به اسناد رسمی از باب مصلحت، نهایتاً قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مطرح شد.
وی با اشاره به آغاز دوره تحول و تعالی در زمان ریاست حجتالاسلام اژهای افزود: کارهای مهمی آغاز شد و امروز پس از یک قرن، تشکیل کانونهای ازدواج و طلاق در نظام ثبتی کشور را شاهد هستیم.
بابایی با تأکید بر نیاز به توسعه فعالیتها در این حوزه گفت: کانونهای ازدواج و طلاق تشکیل شدهاند، اما نیازمند تحولاند. ازدواج و طلاق آثار حقوقی گستردهای دارند و باید مدیریت شوند. هیأتمدیره کانون تهران با توجه به اینکه مدیریت شش استان دیگر را نیز بر عهده دار باید برای برنامهریزی ملی در این حوزه اقدام کنند.
وی ظرفیت این کانونها را گسترده توصیف کرد و افزود: میتوان از آنها در حوزههایی مانند دعاوی خانواده، ایجاد شعب شورای حل اختلاف، میانجیگری، سازش و حتی دعاوی ارث استفاده کرد.
رئیس سازمان ثبت همچنین بر ضرورت درجهبندی دفاتر تأکید کرد و گفت: لازم است افراد معتمد به مردم معرفی شوند و نظام رتبهبندی مشخصی برای دفاتر ازدواج و طلاق شکل گیرد.
معاون رئیس قوه قضاییه خطاب به اعضای کانون گفت: باید کانونهایی قوی داشته باشید و نظامی تعریف کنید که موضوعاتی مانند بیمه کارکنان، وضعیت ساختمانها و نقش مشورتی در برگزاری آزمونها در آن دیده شود.
بابایی نظارت بر تعرفهها و تشریفات داخلی دفاتر، همچنین برخورد با برگزاری مراسمهای عقد نامتعارف را از دیگر وظایف کانونها دانست و اظهار کرد: ما نیز در کنار شما هستیم تا با بهرهگیری حداکثری از ظرفیتها، و حتی الگوبرداری از کشورهای موفق، چهرهای تحولگرا از این دفاتر ارائه دهیم.
در پایان این نشست و پس از گفتوگوی اعضای کانون با رئیس سازمان ثبت، آیین تحلیف اعضای کانون دفاتر ازدواج و طلاق تهران برگزار شد.