مهاجرانی در نشست خبری مطرح کرد؛
جزئیات بسته حمایتی دولت از کسب و کارهای اینترنتی/ جبران خسارت آسیب دیدگان
به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در نشست خبری خود با بیان اینکه در حال سپری کردن سی و نهمین روز از جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی-صهیونی علیه کشور عزیزمان ایران هستیم، گفت: لذا لازم است که از ۲ بال قدرتمند اقتدار کشور یکی نیروهای دفاعی که جانانه ایستادند و دیگری حضور پرشور مردم عزیز در صحنه تشکر کنم.
سخنگوی دولت افزود: نیروهای دفاعی ما مقتدرانه و جانانه ایستادند، تردید نداریم با دشمنی مواجه هستیم که دارای برتری نظامی است و از همین جهت میگوییم نیروهای دفاعی ما مقتدر هستند چرا که در مقابل بزرگترین ارتش جهان ایستادگی کردهایم، دشمن تصور میکرد که سه روزه ما را از پا درخواهد آورد اما ما ۳۹ روز جانانه ایستادیم و تا هر کجا که لازم باشد نیز ایستادگی خواهیم کرد.
وی با اشاره به حضور آحاد مردم در میادین و خیابانهای شهرهای ایران، ادامه داد: از سحرگاه روز دهم اسفند ماه که خبر شهادت رهبر معظم انقلاب اعلام شد، مردم عزیز ما به خیابانها آمدند و در خیابان ماندند و دفاع از کشور و نظام را رها نکردند.ما مردمی داریم که معتقدند خیابان و میدان با ما، آسمان با نیروهای مسلح و در این مسیر یک لحظه هم میدان را خالی نکردند، مردم از اقشار و با سلایق مختلف پشت ایران و کشور خود ایستادند، ما سپاسگزار این مردم عزیز هستیم و معتقدیم که ایران ما به خاطر وجود این عزیزان و به لطف خداوند انشالله پایدار خواهد ماند.
مهاجرانی با تقدیر از نیروهای امداد، هلالاحمر، داوطلبان اورژانس، بسیج و نیروهای جهادی که در ۴۰ روز گذشته پای کار ایران ایستادند، خاطرنشان کرد: همچنین از همه کسانی که در صنعت آب و برق تلاش کردند و برغم حدود ۱۹۰۰ اتفاق و آسیب، قطع طولانی آب و برق نداشته باشیم قدردانی میکنم و از غیورمردان صنعت نفت که در این شرایط سخت که بیم حمله به تاسیسات میرود، شجاعانه پای کار هستند.
وی با بیان اینکه آیین بزرگداشت چهلمین روز شهادت رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنهای از فردا در سراسر کشور آغاز و روز پنجشنبه به صورت رسمی برگزار میشود، گفت: از حضور مردم گفتم، لازم است به حضور و حمایت هنرمندان نیز اشارهای کنم، هنرمندانی همچون «علی قمصری» که با ساز خود در محل نیروگاه دماوند حاضر شد، نیروگاهی که دشمن نامش را جزو نیروگاههایی هدف حمله قید کرده است. جهان باید این اقدامات را ببیند و مورد توجه قرار دهد، همچنین حضور هنرمندانی که در محل پلها به حمایت از نهادهای اقتدار کشور میپردازند.
مهاجرانی با طرح این پرسش که «چرا دشمن به پلها و دانشگاههای ما حمله میکند؟» گفت: اینها نهاد قدرت و اقتدار ایران هستند و از این روست که طعمه دشمن هستند، آنها ۳۰ دانشگاه ایران را مورد هدف قرار دادند چرا که میخواهند دستاوردهای ۴۷ ساله انقلاب اسلامی را نابود کنند، اما باید بدانند که همه ما پای ایستادهایم، حتی ایرانیان خارج کشور که نقدهایی دارند نیز امروز پای کار ایران ایستادهاند و این نشان میدهد که «ایران» مخرج مشترک همه ماست، مگر عده قلیلی که وطن ندارند، ما با وطن فروشان کاری نداریم و جایی برای آنها وجود ندارد اما همه وطن دوستان و ایران دوستان پای کار وطن و میهن خود ایستادهاند.
وی با اشاره به حمله دشمن صهیونی آمریکایی به میراث فرهنگی و علمی ایران همچون انیسیتو پاستو که به عنوان میراث علمی ایران شناخته میشود، تصریح کرد: تاکنون ۲۴ شهید مدافع سلامت دادهایم، همچنین تاکنون ۲۱۸ واحد بهداشتی کشور مورد حمله قرار گرفته است، دشمن چرا خانههای بهداشت را هدف قرار میدهد؟ آیا در آنجا بمب اتم ساخته میشود؟ خیر، خانههای بهداشت از دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه بهداشت و درمان است. در این خانهها اعتماد مردم ساخته میشود و امروز دشمن «اعتماد مردم» را هدف گرفته است، هدف گرفتن نیروها و واحدهای امدادی و اورژانس از جمله هلیکوپتر دریایی نیز از این دست است.
مهاجرانی با قدردانی از دانشگاه شهید بهشتی که امکان برگزاری نشست سخنگویی دولت در محل پژوهشگاه لیزر و پلاسما را فراهم آورد، به هماهنگی و تعامل خوب بین قوای سه گانه و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اشاره و بیان کرد: در خصوص تنگه هرمز و همچنین سایر حوزههای کشور، تصمیمات متناسب با شرایطی موجود و پایبندی به سه اصل مورد تاکید رهبر شهید انقلاب یعنی «عزت، حکمت و مصلحت» اخذ میشود. مصالح ملی نخستین اولویت ماست و جز اصول اساسی است که رهبر شهید نیز بر آن تاکید داشتند. تنگه هرمز یک واقعیت ژئوپلیتیک است که باید قاعدتاً به عنوان یک مزیت موهبتی از آن بهره کافی برد و اگر هرگونه تصمیمی در این خصوص اتخاذ شود، جزئیات آن در آینده بیان و منتشر خواهد شد.
مهاجرانی در ادامه به اهم برنامههای دولت برای حمایت از کسب و کارها اشاره کرد و گفت: کسب و کارهای اینترنتی در طول سال گذشته بسیار اذیت شدند و دولت نسبت به این موضوع وقوف کامل دارد، در این راستا هماهنگی بین دستگاههای مختلف صورت گرفته است، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از یک سو و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و از سوی دیگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک بسته حمایتی اضطراری برای شرکتها به ویژه دانشبنیانها تدارک دیدهاند.
وی افزود: شرکتهای دانش بنیان فعال در این حوزه میتوانند از طریق سامانه «غزال» اطلاعات خود را بارگذاری کنند و ان شاالله که بتوانند از بسته حمایتی برای استفاده از خدمات و زیرساختهای مورد نیاز استفاده کنند.
سخنگوی دولت درباره این که در روزهایی که شاهد هجوم موشکها و پهپادهای دشمن هستیم، اخبار و فضاسازیهایی علیه شخص رئیسجمهور و دولت نیز به گوش میرسد، پاسخ شما به این فضاسازیها چیست؟ اظهار داشت: در شرایطی هستیم که هرگونه تردید در مورد قاطعیت هر کدام از مسئولان و ارکان نظام، نوعی عامل تخریب کشور است. لذا باید به این موضوع دقت داشته باشیم، در شرایطی که مردم عزیز ایران این گونه پای کار هستند، هیچ کدام از ما حق نداریم که خدشهای بر وحدت ملی و اتحاد مقدس وارد کنیم.
مهاجرانی افزود: حضور مسئولان دولتی در اجتماعات مردمی نشان از همین موضوع دارد و قطعاً هر شائبهای در این میان به ضرر منافع ملی ماست، بدون تردید رئیس جمهور پایبند به قانون اساسی هستند و مدافع منافع ملی و امنیت کشور، همچنین تمام ارکان دولت، مسئولان و کارکنان دولت نیز پای کار ایران و حفظ کیان ملی هستند و طبیعتاً باید در مقابل با هرگونه شایعهای که بر انسجام ملی خدشه وارد کند، بایستیم.