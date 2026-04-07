اسلامی: ستاد انتخابات کشور مرجع رسمی اخبار انتخابات است
دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور تاکید کرد: فرایندهای اجرایی انتخاباتِ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، بهصورت منظم در حال اجراست و مردم و نامزدها باید اخبار را فقط از مراجع رسمی دنبال کنند.
به گزارش ایلنا، محسن اسلامی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: جلسه ستاد انتخابات کشور با حضور رئیس ستاد و رؤسای کمیتههای این ستاد برگزار و آخرین گزارشها از سوی رؤسای کمیتهها ارائه شد.
وی با بیان اینکه «فرایندهای اجرایی انتخابات بهصورت دقیق و منظم در حال اجراست»، عنوان کرد: تمامی مراحل مربوط به انتخابات شوراهای شهر و روستا و همچنین انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در سطح صف و ستاد با حضور اعضای ستاد مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور همچنین با رد اظهار نظری مبنی بر اینکه دولت لایحهای برای تعویق زمان برگزاری انتخابات ارائه کرده است، تصریح کرد: دولت هیچ لایحهای در این باره ارائه نکرده است و امور ستاد انتخابات طبق جدول زمانی مقرر در حال انجام است.
اسلامی اظهار کرد: ستاد انتخابات کشور بهعنوان مرجع اصلی و رسمی اخبار مرتبط با انتخابات شوراهای اسلامی کشور باید مورد توجه مردم قرار گیرد. همه اخبار مرتبط با انتخابات باید از طریق رسانه ملی و خبرگزاریهای معتبر دنبال شود.
وی همچنین تصریح کرد: نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز لازم است برای دریافت آخرین اخبار و اطلاعات، به سامانه و پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور مراجعه کنند.
دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: انتخابات ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ شامل انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به همراه ۲ انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری برگزار خواهد شد.