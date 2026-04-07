گودرزی خبر داد:

بررسی لایحه تعویق انتخابات شوراها در هیأت رئیسه مجلس/ قانون مدیریت حاکمیتی تنگه هرمز پیگیری شد

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از وصول لایحه دولت برای تعویق ۴۵ روزه انتخابات شوراهای شهر و روستا پس از پایان شرایط جنگی خبر داد و گفت: در جلسات فشرده روسای کمیسیون‌ها، تدوین قانون راهبردی مدیریت تنگه هرمز نیز مورد رسیدگی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، عباس گودرزی در تشریح جزئیات نشست اخیر هیأت رئیسه با جمعی رؤسای کمیسیون‌های تخصصی، از اتخاذ تصمیمات مهم در حوزه‌های انتخابیه و استراتژیک خبر داد.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با اشاره به نظم جلسات در شرایط فعلی، تصریح کرد: مجلس در آمادگی کامل به سر می‌برد و جلسات کمیسیون‌های تخصصی به‌صورت مستمر، هم به شکل حضوری و هم از طریق وبینار در حال برگزاری است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط حساس کنونی، دولت لایحه‌ای را قرار است به مجلس تقدیم کندت که بر اساس آن، برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تا ۴۵ روز پس از پایان رسمی جنگ به تعویق بیفتد. همچنین در این لایحه پیشنهاد شده است که دوره جدید شوراها نیز دقیقاً ۴۵ روز پس از برگزاری انتخابات، فعالیت خود را آغاز کند.

این نماینده  مردم در مجلس دوازدهم  یکی از مهم‌ترین محورهای جلسات مشترک هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌ها را تدوین «قانون مدیریت تنگه هرمز» برشمرد و افزود: در کنار موضوعات جاری، مباحثات پیرامون قانون مدیریت حاکمیتی بر تنگه هرمز نیز مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت که ثمره این تصمیمات راهبردی در آینده‌ای نزدیک به استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
