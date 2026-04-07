هدف قرار گرفتن حداقل ۱۰ سایت راداری آمریکا در خاورمیانه توسط پهپادهای ایرانی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، اندیشکده ریسپانسیبل استیت کرافت در تاریخ ۳۰ مارس ۲۰۲۶، در گزارشی با بیان اینکه، حداقل ۱۰ سایت راداری آمریکا در خاورمیانه توسط پهپادهای ایرانی هدف قرار گرفته است، تاکید کرد: حتی با وجود محدودیت‌های اطلاعات ماهواره‌ای، بلادرنگ شواهد این نوع نقص سیستمی رو به افزایش است.

در این گزارش آمده است: گزارش‌های مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای موجود نشان می‌دهد که از آغاز جنگ حداقل ۱۰ سایت راداری ایالات متحده در خاورمیانه توسط پهپادهای ایرانی مورد اصابت قرار گرفته‌اند؛ این موارد شامل چندین رادار AN/TPY2 مورد استفاده در سیستم‌های دفاعی تاد و یک رادار آرایه فازی 132- AN/FPS در قطر می‌شود.

همچنین در این گزارش بیان شده، اگرچه از دست دادن یک رادار کل شبکه دفاع هوایی را از کار نمی‌اندازد، اما از دست دادن ۱۰ یا بیشتر رادار یا سیستم حسگر، توانایی ایالات متحده در شناسایی و پاسخ به تهدیدات ورودی را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

این در حالی است، که طی ۸ روز گذشته و پس از انتشار این گزارش، ارتش جمهوری اسلامی ایران، به سیستم راداری کشف و شناسایی موشک ها و پهپادهای آمریکا در منطقه، حملات متعدد پهپادی داشته و آسیب های جدی به این سیستم ها وارد آورده است.

شبکه سی ان ان ترک اخیرا در برنامه خود ضمن اشاره به قدرت پهپادی ایران، قدرت دفاعی ایران اسلامی را با ورود آرش ۲، ارتقا یافته دانسته و گفته بود : آرش ۲ با ساختار آیرودینامیک خود، سرعت بالاتر، سرجنگی بزرگتر و برد بیشتر خود، یک سلاح موثری برای نیروهای مسلح ایران است