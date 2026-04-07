ظریف:
هزاران سال است که ایرانیان متحد در برابر متجاوزان متکبر ایستادهاند
وزیر پیشین خارجه کشورمان گفت:هزاران سال است که ایرانیان متحد در برابر متجاوزان متکبر ایستادهاند، حتی با تفنگهای شخصی.
به گزارش ایلنا، محمدجواد ظریف در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
تهدید، جنایات جنگی، فحاشی و توهینهای رکیک = استیصال محض.
هزاران سال است که ایرانیان متحد در برابر متجاوزان متکبر ایستادهاند - حتی با تفنگهای شخصی.
خواستههای ایران عادلانه و منطقی است.
به آنها احترام بگذارید.
تا میتوانید جلوی ضرر و زیان خود را بگیرید.