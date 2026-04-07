خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ظریف:

هزاران سال است که ایرانیان متحد در برابر متجاوزان متکبر ایستاده‌اند

کد خبر : 1770395
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر پیشین خارجه کشورمان گفت:هزاران سال است که ایرانیان متحد در برابر متجاوزان متکبر ایستاده‌اند، حتی با تفنگ‌های شخصی.

به گزارش ایلنا، محمدجواد ظریف در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

 تهدید، جنایات جنگی، فحاشی و توهین‌های رکیک = استیصال محض.

 هزاران سال است که ایرانیان متحد در برابر متجاوزان متکبر ایستاده‌اند - حتی با تفنگ‌های شخصی.

 خواسته‌های ایران عادلانه و منطقی است.

به آنها احترام بگذارید.

 تا می‌توانید جلوی ضرر و زیان خود را بگیرید.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار