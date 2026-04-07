حضور خانواده سردار شهید تنگسیری در اجتماع مردمی در میدان امام خمینی (ره) بوشهر
خانواده شهید سردار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اجتماعات مردمی بوشهر حضور پیدا کردند.
به گزارش ایلنا، خانواده سردار شهید علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور در میدان امام خمینی(ره) شهر بوشهر در جمع مردم حضور یافتند و ضمن تقدیر از حضور باشکوه مردم در این تجمعات و همچنین آیین تشییع سردار تنگسیری، خواستار تداوم حضور حماسی مردم شدند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، معاونین استاندار، فرماندار بوشهر و سایر مدیران استانی نیز در این تجمع حضور یافتند.