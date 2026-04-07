اسماعیلی خبر داد؛

تشکیل کمیته‌های منطقه‌ای از اعضای کمیسیون انرژی با حضور موثر میدانی/ بررسی راه‌های تامین پایدار انرژی کشور

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از بررسی آسیب‌های وارده توسط دشمن آمریکایی_صهیونیستی به زیرساخت‌های انرژی کشور در نشست این کمیسیون خبر داد.

به گزارش ایلنا، سید اسماعیل حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح جزئیات نشست کمیسیون متبوع خود گفت: نخستین جلسه کمیسیون انرژی در سال ۱۴۰۵ روز گذشته ( دوشنبه ۱۷ فروردین) با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد.

وی در ادامه اظهار کرد: در این نشست آثار جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی و جنایات جنگی صورت گرفته در خصوص حمله به زیرساخت های انرژی کشور مورد بررسی قرار گرفت. همچنین سناریوهای مختلفی برای تامین پایدار انرژی کشور مورد بررسی قرار گرفت و تمهیدات لازم اتخاذ شد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در این نشست مقرر شد تا کمیته های منطقه‌ای متشکل از اعضای کمیسیون انرژی با حضور موثر میدانی تشکیل شود و اقدامات و هماهنگی لازم را با مسئولان اجرایی مرتبط در بخش انرژی در سراسر  کشور، به منظور کاهش آسیب های وارد شده به آحاد مردم به عمل آورند؛ این کمیته های منطقه ای گزارش های دوره ای را در جلسات آتی به کمیسیون ارائه خواهند کرد.

