بازدید هیئت بازرسی معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور از مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست اهواز

هیئت بازرسی معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور با همراهی دادستان و معاون دادستان مرکز استان خوزستان در شرایط حساس ناشی از جنگ تحمیلی، با هدف بررسی وضعیت ایمنی و خدمات‌رسانی به کودکان، از مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در اهواز بازدید کردند.

به گزارش ایلنا، هیئت بازرسی معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور متشکل از حجت‌الاسلام صادق مرادی مدیرکل فرهنگی، اجتماعی، امنیت انسانی و سلامت دادستانی کل کشور و صادق جعفری چگنی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور، به همراه امیر خلفیان دادستان مرکز استان خوزستان و بابک عیوضی معاون دادستان مرکز استان خوزستان، در شرایط حساس ناشی از جنگ تحمیلی از مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در اهواز بازدید کردند.

در این بازدید، حجت‌الاسلام والمسلمین مرادی ضمن تقدیر از تلاش‌های کارکنان مرکز، بر اهمیت نگهداری و حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست تأکید کرد.

وی بر لزوم رعایت دقیق نکات قضایی در نقل و انتقالات کودکان تأکید کرد و خاطرنشان کرد که در مواقع بحرانی، حفظ امنیت و سلامت جسمی و روانی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست اولویت اصلی است و هرگونه جابجایی و انتقال این عزیزان باید با رعایت کامل پروتکل‌های قانونی و قضایی صورت پذیرد تا از بروز هرگونه سوءاستفاده یا خلل در روند حمایتی جلوگیری شود.

مدیرکل فرهنگی، اجتماعی، امنیت انسانی و سلامت دادستانی کل کشور بر ضرورت توجه ویژه به نکات ایمنی در مراکز نگهداری، به‌ویژه در مناطقی که در معرض خطرات احتمالی قرار دارند، تأکید کرد و خواستار آمادگی کامل مراکز برای مقابله با حوادث احتمالی و حفظ جان و امنیت کودکان شدند.

امیر خلفیان دادستان مرکز استان خوزستان نیز در ادامه با اشاره به اهمیت نظارت مستمر دستگاه قضایی بر مراکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست اظهار کرد: مجموعه دادسرای مرکز استان با همکاری نهادهای حمایتی و دستگاه‌های اجرایی، به طور مستمر وضعیت این مراکز را مورد رصد و پایش قرار می‌دهد تا خدمات مورد نیاز این کودکان در محیطی امن و استاندارد ارائه شود.

وی افزود: در شرایط خاص و حساس کنونی، توجه به امنیت، سلامت و آرامش روحی و روانی کودکان از اهمیت مضاعفی برخوردار است و دستگاه قضایی با جدیت بر رعایت استانداردها و الزامات قانونی در این مراکز نظارت دارد.

خلفیان بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی و مجموعه‌های مرتبط برای ارتقای سطح خدمات و تأمین امنیت کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست تأکید کرد و گفت: حمایت از این کودکان تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی و انسانی است که نیازمند همکاری و توجه ویژه تمامی دستگاه‌های مسئول است.

گفتنی است این بازدید با هدف بررسی میدانی شرایط نگهداری کودکان، ارزیابی سطح ایمنی مرکز و اطمینان از رعایت الزامات قانونی و حمایتی در قبال کودکان و نوجوانان تحت پوشش انجام شد. و اعضای هیئت بازرسی در جریان این بازدید ضمن حضور در بخش‌های مختلف مرکز، با مسئولان و کارکنان گفت‌وگو کرده و در جریان روند ارائه خدمات حمایتی، تربیتی و رفاهی به کودکان قرار گرفتند.

