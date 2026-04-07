در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
واکنش سخنگوی ستاد انتخابات کشور به خبر «تصمیم دولت برای ارائه لایحه تعویق برگزاری انتخابات شوراها»
دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه فرآیند برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا به خوبی در حال انجام است، نسبت به انتشار خبری مبنی بر تصمیم دولت برای ارائه لایحهای به مجلس برای تعویق برگزاری انتخابات واکنش نشان داد.
محسن اسلامی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره احتمال تعویق برگزاری انتخابات به دلیل شرایط کشور گفت: ما به عنوان مجری اعلام کردیم که فرآیندها به خوبی در حال انجام است. به هر حال آمادگی برگزاری وجود دارد اما اگر نکتهای باشد به هر حال اطلاع رسانی میشود.
وی با تاکید بر اینکه انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در زمان مشخص تعیین شده برگزار خواهد شد، ادامه داد: ما برنامهای برای تعویق برگزاری انتخابات نداریم. فرآیندهای نظارت سر موعد مشخص انجام شده است، همچنین در جلساتی که با ناظر برگزار شده است به عنوان مجری انتخابات اعلام کردهایم فرآیندها به خوبی در حال انجام است و آمادگی برگزاری انتخابات وجود دارد، ناظر هم همین نظر را دارد.
دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور درباره انتشار خبری مبنی بر اینکه دولت لایحهای به مجلس ارائه کرده است که برگزاری انتخابات به تعویق افتاده و در تیرماه برگزار شود، گفت: من هم چنین چیزی را دیدهام که دولت میخواهد لایحه به مجلس بدهد اما چنین خبری صحت ندارد.
اسلامی تاکید کرد: امروز در حوزه روستایی در خصوص افرادی که داوطلب شدهاند ناظر نظر خود را اعلام کرده است و ما به داوطلبان محترم روستایی اعلام کردهایم و اگر آنها اعتراضی دارند میتوانند اعتراض خود را تا 20 فروردین ماه به بخشداری یا فرمانداری شهرستان اعلام کرده و ثبت اعتراض میشود و هیات نظارت شهرستان بررسی و اعلام میکند، این دو فرآیند هم که انجام شود فرآیند انتخابات روستایی هم تکمیل میشود.
وی ادامه داد: سوم اردیبهشت ماه نیز فرآیند تبلیغات انتخابات شوراهای شهر و روستا انجام خواهد شد. در حال حاضر هم تمام فرآیندهای انتخابات شوراهای شهر انجام شده است و احزاب تا 26 فروردین ماه فرصت دارند لیست و فهرست خود را اعلام کنند.
دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: دستورالعمل تبلیغات هم امروز ابلاغ خواهد شد. این دستورالعمل شاخص و معیار اصلی ما برای تبلیغات در انتخابات شوراهای شهر و روستا است که از سوم اردیبهشت ماه آغاز می شود.
اسلامی درباره برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک گفت: بر اساس شرایطی که در آن قرار داریم، برگزاری انتخابات در برخی از حوزهها تماما الکترونیک و در برخی از حوزهها به صورت تعرفهای برگزار میشود.