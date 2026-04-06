به گزارش ایلنا، سید محمدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور در بازنشر پیام دبیر شورای عالی جوانان در دعوت از همه جوانان برای شرکت در پویش ملی «زنجیره انسانی جوانان ایران برای فردای روشن» در کنار نیروگاه های سراسر کشور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: جوانان ‎ایران صاحبان فردای روشن این کشورند.بسیاری در میدان، بسیاری در خیابان و فردا در کنار سرمایه‌های اقتصادی و زیربنایی یک پیام را به بدخواهان این آب و خاک مخابره می‌کنند. ایران هرگز به عقب باز نخواهد گشت.

