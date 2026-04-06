به گزارش ایلنا، مشاور و دستیار رهبری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
قهرمان میدان، مناسبات جهان را تغییر می دهد. قهرمان اپستین، دانشگاه، مدرسه، پل و زیرساخت را هدف میگیرد. این رسوایی در تاریخ جنگ افروزی های ایالات متحده ثبت خواهد شد؛ البته اگر ترامپ بگذارد این ایالات، متحده بمانند!