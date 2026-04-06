سید محمد خاتمی:

باید با هر گرایش و سلیقه‌ای پروای دفع و رفع خطری را داشت که جان و جهان ایرانی را هدف گرفته است

سید محمد خاتمی در پیامی با بیان اینکه باید در این لحظه تلخ تاریخی با هر گرایش و سلیقه ای به وطن و دفاع از سرزمین و یکپارچگی آن اندیشید و پروای دفع و رفع خطری را داشت که جان و جهان ایرانی را هدف گرفته است، تاکید کرد: انتظار دارم مصلحان و رهبران و نهادهای نیک اندیش دینی و سیاسی و مدنی و بین المللی در صف مظلومیت و حق و صلح بایستند و سایه شوم جنگی خانمان سوز را از سر ایرانیان و ملتهای درگیر جنگ کوتاه کنند.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام سید محمد خاتمی امروز با انتشار پیامی، ضمن تجلیل از حماسه ایستادگی مردم ایران در برابر تجاوز، نوشت: باید در این لحظه تلخ تاریخی با هر گرایش و سلیقه ای به وطن و دفاع از سرزمین و یکپارچگی آن اندیشید و پروای دفع و رفع خطری را داشت که جان و جهان ایرانی را هدف گرفته است.

وی همچنین با تأکید بر توجه حاکمیت به تکثر موجود در جامعه و گشودن راه برای نقش آفرینی همه دلسوزان این مرز و بوم، گفت: در این موقعیت خطیر بر دست و بازوی رزمندگان و مدافعان عزت و استقلال و تمامیت ارضی که مایه افتخار کشور و احترام آزادگان جهان شده اند، بوسه می زنم و حمایت از آنان را وظیفه دینی و ملی خود و هم میهنان عزیز می دانم.

متن کامل پیام سید محمد خاتمی به این شرح است:

به نام خدا
اندیشیدن‌ به وطن و تمنّای سربلندی و عظمت آن و تلاش در این راه نقطه اشتراک هر ایرانی است و هر آنکس که ایران را دوست دارد.

ایران، یعنی سرزمین ملتی بزرگ، تمدن و فرهنگی پویا که انبوهی از زنان و مردان و اقوام و مذاهب را در درازای تاریخ گرد هم آورده و راه عزتمندی را به آنان نموده است.

امروز آتش جنگی تجاوزکارانه که علیه ایران و ایرانیان برپا شده است، برافروخته تر شده و نیت پلید بانیان آن لحظه به لحظه آشکارتر می شود.

اکنون دشمن بی‌پروا می‌گوید که می خواهد ایران را به عصر حجر برگرداند و برای آنچه در سر دارد سرمایه های حیاتی، منابع انسانی و ابزارهای توسعه، اقتدار و پیشرفت کشور از جمله زیربناهای صنعتی و اقتصادی، نیروگاهها، پالایشگاه ها، پل ها و کارخانه ها، مدرسه و دانشگاه و دیگر مراکز علمی و پژوهشی را بیش از پیش هدف قرار داده است.

این اقدامات جلوه هایی از جنایت علیه بشریت است که دولت آمریکا و رژیم آدمکش اسرائیل با بازگشت به توحش نفرت انگیز و بی مهار ‌و نقض میزانهای اخلاقی و قانونی و تعهدات بین المللی به انجام آن پرداخته اند.

دریغ و درد که آنها هر روز بیش از پیش بر طبل جنگ و تهدید و تخریب می کوبند در حالی که نهادهای بین المللی همچنان ساکت و بی تفاوت و احیاناً همنوا با تجاوز، شریک بر افروخته تر شدن این آتش شده اند.

در این میان ملت بزرگ ایران حماسه تاب آوری و ایستادگی را در برابر تجاوز و جنگ بی رحمانه، می سراید.
باید در این لحظه تلخ تاریخی با هر گرایش و سلیقه ای به وطن و دفاع از سرزمین و یکپارچگی آن اندیشید و پروای دفع و رفع خطری را داشت که جان و جهان ایرانی را هدف گرفته است.

ملت بزرگ ایران با همه رنج‌ها و درد ها و محرومیت هایی که داشته و دارد چنانکه در طول تاریخ نشان داده است با حفظ یکپارچگی و وحدت ملی در برابر تجاوز و جنگ، با تحمل و رواداری نسبت به یکدیگر در درون و درک و پاسداشت تکثر و همه تفاوت‌های دینی، قومی، جنسیتی و نسلی، توانایی شگرفی از خود نشان داده و خواهد داد. امید آن که حاکمیت نیز این تکثر و همبستگی را به خوبی دریابد و در گفتار و کردار راه را برای نقش آفرینی همه دلسوزان این مرز و بوم در داخل و خارج و در جنگ و پس از جنگ بگشاید و آن را پاس دارد و بداند که نظام حکمرانی توانمند، نظامی بر آمده از خواست همه مردم و ملتزم و متکی به رضایت اکثریت آنان است.

در این موقعیت خطیر بر دست و بازوی رزمندگان و مدافعان عزت و استقلال و تمامیت ارضی که مایه افتخار کشور و احترام آزادگان جهان شده اند، بوسه می زنم و حمایت از آنان را وظیفه دینی و ملی خود و هم میهنان عزیز می دانم.

امید به عبور عزّتمندانه از جنگ ویرانگر کنونی که بر سرزمین آباد ایران و ملت صلح طلب ما تحمیل کرده اند را دارم و به آینده ای روشن می اندیشم که با لطف و عنایت خداوند، اراده تمامی مردم و درایت و دور اندیشی مسئولان نصیب ما شود.

انتظار دارم مصلحان و رهبران و نهادهای نیک اندیش دینی و سیاسی و مدنی و بین المللی در صف مظلومیت و حق و صلح بایستند و سایه شوم جنگی خانمان سوز را از سر ایرانیان و ملتهای درگیر جنگ کوتاه کنند.

سیدمحمدخاتمی
۱۷ فروردین۱۴۰۵

