دهقان ناصرآبادی در گفت‌وگو با ایلنا:

طرح مجلس برای «مدیریت هوشمند تنگه هرمز» شرایط منطقه را در ید ایران قرار می‌دهد/ نقش ایران برای مدیریت ترانزیت و انرژی منطقه فعال‌تر می‌شود

طرح مجلس برای «مدیریت هوشمند تنگه هرمز» شرایط منطقه را در ید ایران قرار می‌دهد/ نقش ایران برای مدیریت ترانزیت و انرژی منطقه فعال‌تر می‌شود
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس با تصویب قانون «مدیریت هوشمند تنگه هرمز» به‌زودی مسائل تنگه هرمز را به نفع ملت ایران، مستحکم‌تر خواهد کرد، گفت: طاقت‌فرسا شدن قیمت بنزین برای مردم جهان حاصل سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا و رژیم صهیونی است.

غلامرضا دهقان ناصرآبادی درگفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا با اشاره به طرح جدید مجلس مبنی بر «مدیریت هوشمند تنگه هرمز»، گفت: منافع این تنگه سال‌ها برای ایران در نظر گرفته نشده بود که با تصویب این قانون، علاوه‌بر منافع اقتصادی برای مردم ایران، منافع ژئوپولیتیک و سیاسی هم برای ما به همراه دارد، همچنین می‌تواند شرایط منطقه را کنترل و مدیریت کند.

نماینده مردم کازرون و کوهچنار در مجلس ادامه داد: مجلس با تصویب این قانون به‌زودی مسائل تنگه هرمز را به نفع ملت ایران، مستحکم‌تر خواهد کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه شرایط برای مردم جهان به‌دلیل افزایش قیمت انرژی و به‌دنبال آن افزایش بنزین، نفت و گاز و سایر اقلام طاقت‌فرسا شده است، همه فهمیدند که این اتفاق حاصل سیاست‌های جنگ‌طلبانه امریکا و رژیم صهیونی است.

دهقان‌ ناصرآبادی تاکید کرد: به‌یقین در آینده نزدیک با احاطه و اشراف ایران به تنگه هرمز کنترل و درآمد بازار انرژی دنیا در دستان ایران قرار خواهد گرفت.

دهقان ناصرآبادی با اشاره به اهمیت تنگه هرمز در معادلات بین‌المللی، مطرح کرد: این آبراه استراتژیک یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران در حوزه انرژی و تجارت جهانی به شمار می‌رود و می‌تواند در مدیریت فشارهای اقتصادی و تحریم‌های خارجی نقش مهمی ایفا کند.

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: درآمدزایی از تنگه هرمز می‌تواند در اقتصاد ایران نقش پررنگی داشته باشد و درصورت طراحی سازوکارهای هوشمندانه، این ظرفیت می‌تواند به تقویت منابع مالی کشور و جبران بخشی از خسارت‌های ناشی از فشارهای خارجی کمک کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین ایران به‌دنبال سازوکارهای قانونی، بین‌المللی و نقش فعال‌تر در مدیریت ترانزیت و انرژی منطقه است.

