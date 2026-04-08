غلامرضا دهقان ناصرآبادی درگفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا با اشاره به طرح جدید مجلس مبنی بر «مدیریت هوشمند تنگه هرمز»، گفت: منافع این تنگه سال‌ها برای ایران در نظر گرفته نشده بود که با تصویب این قانون، علاوه‌بر منافع اقتصادی برای مردم ایران، منافع ژئوپولیتیک و سیاسی هم برای ما به همراه دارد، همچنین می‌تواند شرایط منطقه را کنترل و مدیریت کند.

نماینده مردم کازرون و کوهچنار در مجلس ادامه داد: مجلس با تصویب این قانون به‌زودی مسائل تنگه هرمز را به نفع ملت ایران، مستحکم‌تر خواهد کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه شرایط برای مردم جهان به‌دلیل افزایش قیمت انرژی و به‌دنبال آن افزایش بنزین، نفت و گاز و سایر اقلام طاقت‌فرسا شده است، همه فهمیدند که این اتفاق حاصل سیاست‌های جنگ‌طلبانه امریکا و رژیم صهیونی است.

دهقان‌ ناصرآبادی تاکید کرد: به‌یقین در آینده نزدیک با احاطه و اشراف ایران به تنگه هرمز کنترل و درآمد بازار انرژی دنیا در دستان ایران قرار خواهد گرفت.

دهقان ناصرآبادی با اشاره به اهمیت تنگه هرمز در معادلات بین‌المللی، مطرح کرد: این آبراه استراتژیک یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران در حوزه انرژی و تجارت جهانی به شمار می‌رود و می‌تواند در مدیریت فشارهای اقتصادی و تحریم‌های خارجی نقش مهمی ایفا کند.

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: درآمدزایی از تنگه هرمز می‌تواند در اقتصاد ایران نقش پررنگی داشته باشد و درصورت طراحی سازوکارهای هوشمندانه، این ظرفیت می‌تواند به تقویت منابع مالی کشور و جبران بخشی از خسارت‌های ناشی از فشارهای خارجی کمک کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین ایران به‌دنبال سازوکارهای قانونی، بین‌المللی و نقش فعال‌تر در مدیریت ترانزیت و انرژی منطقه است.

