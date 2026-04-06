واکنش عراقچی  به حمله دانشگاه شریف؛

 متجاوزان به‌زودی قدرت ما را خواهند دید

 متجاوزان به‌زودی قدرت ما را خواهند دید
کد خبر : 1770108
وزیر امورخارجه کشورمان در واکنش به حمله آمریکایی -صهیونیستی به دانشگاه شریف گفت:متجاوزان اسرائیلی-آمریکایی دانشگاه ام‌آی‌تی ایران (دانشگاه صنعتی شریف) را بمباران کرده‌اند؛  متجاوزان به‌زودی قدرت ما را خواهند دید.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به تجاوز دشمنان به دانشگاه شریف نوشت:

متجاوزان اسرائیلی-آمریکایی دانشگاه ام‌آی‌تی ایران (دانشگاه صنعتی شریف) را بمباران کرده‌اند؛ این اقدام در ادامه حملات به دیگر دانشگاه‌ها صورت گرفته است.

۱۴۰۰ سال پیش، حضرت محمد(ص) پیامبر اسلام فرمودند: حتی اگر دانش در خوشه ستارگان ثریا قرار داشته باشد، ایرانیان به آن دست می یابند. 

متجاوزان به‌زودی قدرت ما را خواهند دید.

 

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
