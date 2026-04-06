به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به تجاوز دشمنان به دانشگاه شریف نوشت:

متجاوزان اسرائیلی-آمریکایی دانشگاه ام‌آی‌تی ایران (دانشگاه صنعتی شریف) را بمباران کرده‌اند؛ این اقدام در ادامه حملات به دیگر دانشگاه‌ها صورت گرفته است.

۱۴۰۰ سال پیش، حضرت محمد(ص) پیامبر اسلام فرمودند: حتی اگر دانش در خوشه ستارگان ثریا قرار داشته باشد، ایرانیان به آن دست می یابند.

متجاوزان به‌زودی قدرت ما را خواهند دید.

انتهای پیام/