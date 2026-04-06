به گزارش ایلنا،متن پیام محمدرضا عارف به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»

شهادت مظلومانه سردار سرافراز و مجاهد خستگی‌ناپذیر، سردار سرلشکر پاسدار سید مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پی جنایت تروریستی و بزدلانه دشمن آمریکایی-صهیونیستی، موجب تأثر و تألم عمیق گردید.

این فرمانده مقتدر و فرهیخته که نزدیک به نیم قرن از عمر پربرکت خود را وقف صیانت از امنیت ملی، مبارزه با نفوذ و پاسداری از ارکان نظام اسلامی کرده بود، در نهایت به آرزوی دیرینه خود رسید و به خیل یاران شهیدش پیوست.

بی‌شک مجاهدت‌های ماندگار ایشان در سطوح راهبردی جامعه اطلاعاتی کشور، سدی محکم در برابر توطئه‌های استکبار جهانی بود و خون پاک این شهید بزرگوار، عزم ملت ایران و نیروهای مسلح را در مسیر مقاومت و تنبیه متجاوزان استوارتر خواهد کرد.

اینجانب شهادت این سرباز ولایت را به محضر حضرت بقیةالله الاعظم (ارواحنا فداه)، نایب برحقشان مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظله‌العالی)، خانواده مکرم و صبور ایشان، همرزمانش در سپاه پاسداران و عموم ملت شریف و شهیدپرور ایران تبریک و تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن شهید عالی‌مقام علو درجات و همنشینی با سیدالشهدا (ع) مسألت دارم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور

