به گزارش ایلنا، در پیامی به مناسبت شهادت سردار خادمی رییس سازمان اطلاعات سپاه تاکید کرد که به شهادت رساندن شهید خادمی نمایش زبونی رژیم صهیونیستی و آمریکای مستکبر است که سعی دارند ضعف میدان نبرد را با ترورهای ناجوانمردانه و حذف مجاهدین فی سبیل‌الله جبران کنند.

متن پیام به این شرح است؛

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»

شهادت برادر عزیزم، مجاهد نستوه و رییس متعهد سازمان اطلاعات سپاه، سردار شهید سیدمجید خادمی نمایش زبونی رژیم صهیونیستی و آمریکای مستکبر است که سعی دارند ضعف میدان نبرد را با ترورهای ناجوانمردانه و حذف مجاهدین فی سبیل‌الله جبران کنند، کما اینکه این توطئه کور استکبار همواره ابتر و بی‌نتیجه است و ضربات سخت‌تری در انتظار آنان خواهد بود.

این سردار شریف، اخلاق‌مدار و خستگی‌ناپذیر در سالیان طولانی خدمت خود به امنیت و اقتدار ایران عزیز و سربلند، روز و شب در خط مقدم جهاد زندگی کرد و با تلاش و همت شبانه‌روزی، خواب را بر چشم دشمنان این سرزمین حرام کرده بود. سرانجام وعده الهی بر او نیز محقق شد و به دست شقی‌ترین دشمن بشریت، شهد شیرین شهادت نوشید و به همرزمان شهیدش پیوست.

مجاهدت‌های این سردار گرامی همواره در گمنامی بود و نسل‌های آینده در سایه ابتکارات و اقدامات مردی خواهند زیست که سربازی راستین برای حضرت امام خمینی و رهبر شهیدمان امام خامنه‌ای رحمت‌الله‌علیهما، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای و ملت شهیدپرور ایران بود و امنیت و آرامش را به بهای خون خویش برای آنان به ارمغان آورد.

مفتخرم که در طول دوران خدمت خود با چنین عزیزانی همکاری کردم که چون شهدا زیستند و پاداش زحمات شبانه‌روزی خود را با شهادت در راه اسلام و وطن دریافت کردند. بدون شک همانند گذشته صالحی بعد صالح در این خاک خواهد آمد و پرچمداری بعد از شهیدی متولد خواهد شد تا دفاع از این آرمان بر زمین نماند.

شهادت افتخارآمیز و شجاعانه رییس عزیز سازمان اطلاعات سپاه، شهید سیدمجید خادمی را خدمت فرمانده معظم کل قوا، خانواده محترم این شهید سعید، سربازان گمنام مهدی موعود (عج) در سازمان اطلاعات سپاه و ملت سرافراز ایران تبریک و تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال همنشینی با حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام را برای ایشان مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رییس مجلس شورای اسلامی

انتهای پیام/