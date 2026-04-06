پاسخ‌ ایران به میانجیگران تدوین شده است/اظهارات گروسی به نوعی توجیه جنایات علیه ایران است

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در ابتدای نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی با اشاره به گذشت 38 روز از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، گفت: این جنایتکاران در 12 ساعت اخیر با اقدام جنایتکارانه خود شش کودک از جمله چهار دختر و دو پسر را در قم به شهادت رساندند،

وی با اشاره به حملات صورت گرفته به دانشگاهها گفت: آنها بامداد روز دوشنبه به دانشگاه شریف که مظهر سخت کوشی و دانش است با بمب سنگر شکن حمله کردند. دانشگاه شریف پنجمین دانشگاهی است که در مدت اخیر مورد حمله جنایتکاران قرار گرفته است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: حمله به مراکز علمی و پژوهشی معنادار است و معنایی ندارد جز مخالفت و کینه‌توزی آمریکایی‌ها و رژیم اسرائیل با هر آنچه که مبنای توسعه و پیشرفت است.

بقائی با بیان اینکه حمله به مراکز علمی و پژوهشی، به دبستان‌ها و مدارس، معنایی جز مخالفت و کینه‌توزی آمریکا و رژیم صهیونیستی با هر آنچه که مبنای پیشرفت و توسعه در ایران بوده است، ندارد، گفت: تحولات بسیار سریع بوده است. در این یک هفته، دوستان ما در وزارت خارجه و نمایندگی‌ها با دقت و جدیت مشغول فعالیت بوده‌اند. ما صرفاً به گفتگو با رسانه‌ها و مردم محدود نشده‌ایم؛ جلسات سخنگویی هفتگی نیست. هر روز هم بنده، هم معاونان، هم مدیران کل و هم نمایندگی‌های دیپلماتیک در خارج از کشور، مشغول گفتگو درباره تحولات با رسانه‌ها هستیم.

وی همچنین گفت: این جنگی بود که آنها به ناحق آغاز کردند و با اقدامات جنایتکارانه خود روی بزرگ‌ترین جنایتکاران بشر را سفید کردند. آنها جنایت‌هایی انجام دادند که حتی هیتلر و نازی‌ها نیز در جنگ انجام ندادند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که آمریکا به نیابت از رژیم صهیونیستی از همه خطوط قرمز قانونی، اخلاقی و انسانی عبور کرده و مشغول کشتار ایرانیان و تخریب زیرساخت‌های ایران است و مقامات آمریکایی علناً از بازگرداندن ایران به عصر حجری صحبت می‌کنند. همزمان ژست دیپلماسی هم می‌گیرند و طرح ۱۵ ماده برای مذاکره مطرح می‌کنند و همچنین همزمان به ترور نهادهای دیپلماتیک و مذاکره‌کنندگان اقدام می‌کنند؛ مثلاً با حمله به منزل آقای دکتر خرازی در تهران، هم همسر ایشان را به شهادت می‌رسانند و هم خودشان را هدف قرار می‌دهند. این همزمانی و تقسیم کار شرورانه بین آمریکا و رئیس رژیم صهیونیستی، آیا محلی برای این باقی می‌گذارد که ما برای ادعای آمریکایی‌ها در خصوص ادامه دیپلماسی و مذاکره، اندک اعتباری قائل شویم؟، گفت: اگر بخواهم در یک کلمه جواب بدهم، آمریکا با اقداماتی که در این خصوص طی یک سال اخیر انجام داده، هیچ اعتباری برای دیپلماسی خود باقی نگذاشته است. اما این موضوع فقط مختص یک سال اخیر نیست؛ عهدشکنی آمریکا، بی‌توجهی و بی‌اعتنایی به هنجارهای بین‌المللی و بی‌توجهی به تعهدات بین‌المللی، سابقه‌ای بسیار طولانی دارد. در همین چند ماه، آمریکا از حدود ۷۰ سند، معاهده و سازمان بین‌المللی با یک تصمیم ساده خارج شد.

وی ادامه داد: در مورد صحبت‌هایی که با ما داشته‌اند، خوب شاهد بودیم که ظرف کمتر از ۹ ماه، دو نوبت مسیر دیپلماسی را تخریب کردند؛ آن هم به بدترین وجه ممکن. نه اینکه فقط از یک معاهده خارج شوند، بلکه در حین مذاکرات، مرتکب جنایت جنگی و جنایت تجاوز علیه ایران شدند. دنیا شاهد است که ادعای آمریکا به هیچ عنوان با اعمالش سازگار نیست.

بقائی در ادامه ضمن تسلیت و تبریک شهادت همسر آقای دکتر خرازی، وزیر امور خارجه سابق کشورمان به ایشان و خانواده محترم، گفت: از بی‌اعتنایی و دشمنی صهیونیستی با هر آنچه که نشان و نشانی از دیپلماسی داشته باشد، با وجود این، ما کار خودمان را باید انجام دهیم. در مورد جنگ و صلح، روشن است که ما همان‌طور که در زمانی که لازم باشد از کشورمان دفاع می‌کنیم، با تمام توان تحت امر فرمانده کل قوا و بر اساس سازوکارهایی که در قانون اساسی ما تکلیفش روشن است عمل می‌کنیم. در مورد صلح هم هر آنچه که تصمیم گرفته شود، بر اساس ساختارهای پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی‌مان عمل خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: مهم این است که در شرایط فعلی، در شرایطی که دشمنان ما هیچ خط قرمزی را در ارتکاب جنایت علیه ملت ایران رعایت نمی‌کنند، همه توان ما، همه فکر ما باید معطوف به دفاع از کشور باشد با تمام توان. من فکر می‌کنم الان ما در این مرحله قرار داریم. نیروهای مسلح شجاع ما جان‌فشانی می‌کنند در راه دفاع از کشورمان و فکر می‌کنم وظیفه ما این است که به هر شیوه‌ای که می‌توانیم از این حماسه و ایثار حمایت کنیم.

بقائی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخباری غیررسمی در رسانه‌ها حاکی از شکل‌گیری طرحی برای خاتمه جنگ است؛ همزمان نیز شاهد اظهارات ضد و نقیض و تعیین زمان برای تشدید تنش از سوی رئیس‌جمهور آمریکا هستیم. نخست آیا طرح جدیدی میان تهران و واشنگتن برای پایان جنگ وجود دارد و دوم اینکه پاسخ شما به اظهارات دونالد ترامپ و تهدید وی به هدف قرار دادن زیرساخت‌ها که مصداق جنایت جنگی است، چیست؟، گفت: چند روز قبل از طریق واسطه‌ها پیشنهادهایی را مطرح کردند و طرح ۱۵ ماده‌ای آمریکا که از طریق پاکستان و برخی دیگر از کشورهای دوست منعکس شد. همان موقع هم ما اعلام کردیم که چنین پیشنهادهایی هم به شدت زیاده‌خواهانه و هم غیرمعمول و غیرمنطقی است. ما فارغ از آن پیشنهاد که عرض کردم، به هیچ عنوان برای ما قابل قبول نبود. بر اساس منافع خودمان، بر اساس ملاحظات خودمان، مجموعه مطالباتی که داشتیم و داریم را مدون کردیم.

وی ادامه داد: ببینید، ما خجالت نمی‌کشیم از اینکه مطالبات و خواسته‌های مشروع ملت و منطقه خودمان را فریاد بزنیم. اینکه در مقابل یک طرح، جمهوری اسلامی ایران دیدگاه‌های خودش را خیلی سریع و شجاعانه مطرح کند، به هیچ عنوان نشانه کوتاه آمدن در برابر دشمن نباید تلقی شود. ما همزمان که مدافعان، شجاعانه جان‌فشانی می‌کنند، دستگاه دیپلماسی نیز کار خودش را انجام می‌دهد، مبنا و ملاک ما منافع ملی، امنیت ملی و مطالبات به‌حق ایرانیان است. ما از قبل می‌دانستیم چه می‌خواهیم و چه خطوطی را حاضر نیستیم بپذیریم و هم‌اکنون نیز موضع ما روشن است. از همان زمانی که این بحث مطرح شد، ما پاسخ‌هایمان را تدوین کردیم. هر زمان که لازم باشد، در مورد اعلام آن و نحوه اعلامش صراحتاً اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

بقائی ادامه داد: اینکه واسطه‌ها نقطه‌نظرات طرفین را منتقل کنند، چیز عجیبی نیست. همان‌طور که عرض کردم، ملت ما منطق دارد. ملتی که می‌داند چه می‌خواهد و چه مواردی را نمی‌تواند بپذیرد، نیازی ندارد برای بیان مواضعش خجالت بکشد. این مواضع از طریق واسطه‌ها همان ابتدا مطرح شد، منتقل شد و کماکان هم این انتقال پیام‌ها طبیعی است که ادامه پیدا کند. اما مذاکره به هیچ عنوان با اولتیماتوم، با جنایت، با تهدید به ارتکاب جنایت جنگی سازگاری ندارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران تجربه بسیار بسیار تلخی از مذاکره با آمریکا دارد و این تجربیات را ما به آسانی به دست نیاوردیم که بخواهیم به آسانی نادیده بگیریم؛ تأکید کرد: در شرایطی که دشمن حجم جنایاتش را دارد می‌افزاید و هر روز ما می‌دانیم جنایت جدیدی را رقم می‌زند، همه هوش و حواس ما باید معطوف به دفاع از کشور باشد. دستگاه دیپلماسی هم قاعدتاً به عنوان یکی از ارکان نظام، وظایف خودش را هم در عرصه تبیین، هم در عرصه مستندسازی جنایات و هم در عرصه پاسخ دادن شجاعانه و صریح به ادعاها و خواسته‌های نامشروع طرف مقابل به خوبی انجام می‌دهد.

بقائی ادامه داد: در مورد تهدیدهایی که علیه ما می‌شود، بدون تردید نفس طرح چنین تهدیدهایی جنایت جنگی است. عادی‌سازی جنایت جنگی اینکه شما مرتباً در فواصل زمانی مختلف کشوری را تهدید کنید به از بین بردن زیرساخت‌های انرژی و صنعتی و همزمان در قالب تقسیم کار به رژیم صهیونیستی این چراغ سبز را بدهید که با همکاری شما یا به تنهایی اهداف غیرنظامی را مورد حمله قرار دهد، اینها هم طبق حقوق بین‌الملل بشر دوستانه و هم طبق اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مصداق جنایت جنگی است. قطعاً هر کشوری که به هر نحوی به ارتکاب این جنایات کمک کند، مشارکت کند، باید پاسخگو باشد. در برابر دادگاه‌های بین‌المللی اگر صلاحیت داشته باشند، در مقابل دیوان بین‌المللی کیفری اگر صلاحیت داشته باشند، و اگر نیستند، در چهارچوب‌های ملی قطعاً باید پاسخگو باشند. بدانند همه کشورها که هرگونه همراهی و همکاری با آمریکا در ارتکاب جنایاتش به عنوان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت باید مورد مواخذه و بازخواست قرار گیرد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالی در خصوص عملیات روز گذشته ایالات متحده در استان اصفهان و اینکه گفته می‌شود این عملیات برای ربودن اورانیوم غنی شده ایران صورت گرفته است، گفت: اینکه احتمال دارد این یک عملیات فریب برای دزدیدن اورانیوم غنی‌شده بوده باشد، به هیچ عنوان نباید نادیده گرفت؛ اما آنچه مشخص است این است که نتیجهٔ این عملیات چیزی جز شکست برای طرف مقابل نبود. ما واقعاً اعتقاد داریم که این از عنایات خداوندی بود که ملت ایران را پس از مقاومت، با این امداد یاری کرد و نشان داد که مقاومت، استقامت و دفاع، نتیجهٔ خود را خواهد داشت. این عملیات یک افتضاح و فاجعه برای آمریکا بود و امیدواریم که درس خود را گرفته باشند.

بقائی افزود: در شرایطی که کیان ایران مورد تهدید قرار می‌گیرد، همهٔ ایرانیان می‌دانیم که در اینجا عشایر و هموطنان دلیر ما نقش بسیار مهمی داشتند. لذا این را باید به فال نیک گرفت؛ به عنوان نشانه‌ای از جدیت ایران در دفاع از حاکمیت خود در هر شرایطی. آنها پس از ۳۶ روز از این جنگ تحمیلی می‌گفتند که توانمندی‌های ایران کاهش یافته است، اما ایرانیان نشان دادند که وقتی پای وطن در میان باشد، توانمندی‌هایشان چند برابر می‌شود و دسیسه‌های دشمن را ناکام می‌گذارند.

بقایی همچنین در پاسخ به این سوال که واکنش ایران به تحرکات اخیر و اظهارات مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چیست، گفت: آژانس به جای آنکه وظایف خود را انجام دهد و این اقدامات را محکوم کند، عملاً در جهت عادی‌سازی حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشورها گام برداشته است. مصاحبه‌های شخص دبیرکل آژانس واقعاً از حد خارج شده است؛ نه تنها فراتر از وظایف پادمانی و وظایف فنی آژانس رفته، بلکه به نوعی همراهی و توجیه جنایاتی است که علیه کلیت ایران و به‌طور خاص علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران در حال ارتکاب است. آژانس، کشورهای عضو آژانس و شخص مدیرکل آن که به هر حال داعیهٔ دبیرکلی سازمان ملل را نیز دارد، باید متوجه باشند که در نظر مردم ایران، به عنوان بخشی از این جنایت، نامشان ثبت شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص ادعای ایالات متحده مبنی بر اخراج دو فرد مرتبط با خانواده سردار سلیمانی علی‌رغم تکذیب این امر از سوی خانواده شهید، گفت: ببینید، شهید سلیمانی ما چقدر بزرگ است که پس از چند سال از ترور ناجوانمردانهٔ ایشان، نه تنها همچنان مقامات آمریکایی این جنایت را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای خود معرفی می‌کنند، بلکه هر کسی که حتی تشابه اسمی با این قهرمان ما داشته باشد، به نوعی در معرض آزار و اذیت قرار می‌گیرد.

بقائی گفت: همان‌طور که خانوادهٔ شهید سلیمانی نیز اعلام کردند، ایشان هیچ خویشاوندی در آمریکا یا خارج از کشور ندارند و این فرد صرفاً احتمالاً مشابهت اسمی داشته است. آمریکایی‌ها چنان از این موضوع اسم می‌برند که گویی فتح الفتوحی انجام داده‌اند؛ این امر خودش نشانگر آن است که واقعاً، خیلی ساده و خودمانی عرض کنم، کفگیرشان به ته دیگ خورده است و از چنین موضوعاتی برای ارائهٔ یک پیروزی در عرصهٔ دیپلماسی استفاده می‌کنند.

بقائی در پاسخ به این سوال که دغدغه مردم این است که امروز نگاه مسئولان ما به جنگ چیست و آیا در این خصوص اختلاف نظری وجود دارد و اینکه تهران به دنبال چه نتایجی از جنگ است، گفت: مطلقاً هیچ اختلاف و افتراقی بین ارکان مختلف حاکمیت در قبال این جنگ تحمیلی وجود ندارد. اصولاً مردم ما همچون یک مشت واحد ایستاده‌اند تا دشمن را ناکام بگذارند و غیر از این نیز انتظاری نمی‌رود. همان‌طور که عرض کردم، تکلیف جنگ و صلح در قانون اساسی ما روشن است و همهٔ ارکان حاکمیت در این ۳۷ روز نشان دادند که یک صدا و متفق‌القول برای مقابله با دشمن و دفاع از کیان ایران مصمم هستند. آن مباحثی که مطرح می‌شود، بخشی از جنگ روانی برای ایجاد تفرقه بین صفوف مردم و القای اختلاف نظر در رابطه با جنگ است اما فکر می‌کنم کردار ما و کردار ملت و مسئولان ما نشان داد که وقتی پای ایران در میان باشد، همه همچون یک جسم واحد به عنوان ایران در مقابل دشمن ایستاده‌اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص جزئیات نشست روز گذشته ایران و عمان در خصوص تنگه هرمز گفت: این نشست در سطح معاونان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عمان برگزار شد. دو کشور ساحلی تنگه هرمز هستند و موضوعی که به امنیت منطقه گره خورده است. در این سی و چند روز به دلیل جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر ایران، بر اساس حقوق بین‌الملل برای صیانت از امنیت این آبراه، برای جلوگیری از سوءاستفاده برای پیشبرد اقدامات تجاوزکارانه، بیان کردیم که اجازه تردد شناورهای متعلق یا مرتبط با طرف‌های متجاوز را نخواهیم داد. در عین حال، در مواردی که کشتی‌ها مربوط به کشورهای غیرمتخاصم هستند، تدابیر لازم اندیشیده و تصحیح شده است تا عبور امن آن‌ها فراهم شود.

بقائی با بیان اینکه این کار نیازمند شیوه‌نامه‌های مشخصی است، گفت: ما به عنوان کشوری که امنیت این آبراه را جزئی از امنیت ملی خود تعریف کرده‌ایم، خیلی مسئولانه تصمیم گرفتیم که علی‌رغم اینکه در شرایط جنگی قرار داریم و اولویت ما دفاع از کشور است، با وجود این، تصمیم گرفتیم که با عمان به عنوان کشور دیگر ساحلی تنگه هرمز، گفتگوهایی را آغاز کنیم. هدف از این گفتگوها، بررسی یک پروتکل و یک شیوه‌نامه جهت عبور و مرور ایمن شناورها از تنگه هرمز است. این نشست در سطح معاونان وزارت امور خارجه برگزار شد و فکر می‌کنیم که این نشست‌ها تا حصول نتیجه ادامه پیدا خواهد کرد.

بقائی همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به حمایت گسترده نیروهای عراقی از ایران و همزمان هم پیشنهاداتی در داخل کشور مطرح می‌شود، دستگاه دیپلماسی چگونه می‌خواهد از این ظرفیت استفاده کند، گفت: ما باید از همه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود استفاده کنیم تا دشمن را ناکام بگذاریم. نوعی تقسیم کار میان مدافعان وطن وجود دارد؛ کسانی که پشت لانچرها نشسته‌اند، وظیفه خود را انجام می‌دهند و ما در دستگاه دیپلماسی به شکلی دیگر و مردمی که در میدان و خیابان هستند، به عنوان پشتوانه‌های واقعی هر دو طرف عمل می‌کنند. بدون حمایت مردم، نه دیپلماسی و نه مدافعان حریم کشور می‌توانند موفق شوند.

وی افزود: آن چیزی که ما شاهد آن هستیم در کشورهای همسایه، واقعاً جا دارد که تقدیر کنم از مردم عراق، مردم ترکیه، مردم پاکستان و سایر کشورهایی که به شیوه‌های معنادار و بسیار واضح از ملت ایران دفاع کردند و حمایت کردند در برابر جنگ تحمیلی و باید از این حمایت‌ها تقدیر کرد.

بقائی تصریح کرد: قطعاً اینها پشتوانه‌های کشور هستند. این حمایت‌ها و این مخالفت با جنگ که حتی در اروپا و خود آمریکا شاهد آن هستیم، هم نشانگر حقانیت ما در این مسیر است و هم می‌تواند در برابر گسترش دامنه جنگ بازدارندگی ایجاد کند. به این دلیل که دولت‌ها به خوبی متوجه شوند این جنگ، جنگ تحمیلی از ناحیه یک گروه و محفل قدرت‌طلب و شهوت‌پرست است و این جنگ هیچ مبنای قانونی و مشروعیت اخلاقی ندارد. این حمایت‌ها در خیابان‌ها قطعاً به این روند و به این فهم عمومی کمک خواهد کرد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص ذخایر اورانیوم تسلیحاتی ایران گفت: چنین سخنی نشان می‌دهد که زیاده‌روی در اظهارنظر باعث فراموشی می‌شود، چون حتی در گزارش‌های خود آژانس، هیچ‌گاه کوچک‌ترین بحثی در مورد انحراف برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران از مسیر صلح‌آمیز وجود نداشته است. اینکه فردی که وظیفه‌اش اجرای مسئولیت‌هایش طبق اساسنامه آژانس است، مدام در آتش جنگ بدمد، صرفاً نشان می‌دهد که باید در صلاحیت او برای مدیریت چنین نهاد مهمی واقعاً تجدیدنظر شود.

بقائی گفت: من قبلاً هم عرض کردم که جامعه بین‌المللی باید تصمیم بگیرد آیا چنین فردی که این‌گونه در میانه یک جنگ تجاوزکارانه علیه یک کشور عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، موضع‌گیری‌هایی می‌کند که عملاً در راستای توجیه تجاوزات است، شایستگی گرفتن مسئولیت‌های مهم‌تر را دارد یا نه.

بقائی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص اعمال جنایات جنگی از سوی ایالات متحده و اقدامات دستگاه دیپلماسی در این رابطه گفت: اقدامات آمریکا از همان روز شنبه نهم اسفندماه تا به امروز، مصداق جنایت جنگی است؛ از همان روزی که مدرسه میناب را مورد حمله قرار دادند، همزمان ورزشکار لامرد فارس را مورد تعرض قرار دادند، از همان روزی که منازل و محل کار فرماندهان ارشد ما و رهبری شهید ما را مورد حمله قرار دادند. این‌ها همگی مصداق جنایت جنگی هستند، به خاطر اینکه اساساً این جنگ، یک جنگ غیرقانونی و تجاوز نظامی آشکار است و هر آنچه در جریان این تجاوز نظامی اتفاق می‌افتد، مصداق جنایت جنگی است.

وی ادامه داد: اما آن چیزهایی که بیشتر مورد توجه قرار گرفته و بیشتر به چشم آمده، مواردی است که شما به آن اشاره کردید و بسیار متعدد هستند؛ حمله به حداقل ۶۲ مدرسه و محیط آموزشی، حمله به دانشگاه‌ها، حمله به بیمارستان‌ها. گزارش‌ها را از وزارت بهداشت و هلال احمر جمهوری اسلامی ایران پیگیری می‌کنیم و مرتباً بر سیاهه جنایت جنگی آمریکا افزوده می‌شود. ما همه این موارد را از گزارش‌های مراجع ذی‌ربط داخلی می‌گیریم و مستندسازی می‌کنیم، کما اینکه در دوره جنگ خردادماه نیز این کار را انجام دادیم. این بخشی از وظایف وزارت خارجه است که با جدیت انجام می‌شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی درباره احتمال وقوع عملیات پرچم دروغین در اروپا گفت: موضوع پرچم دروغین یک ادعا و تئوری توطئه نیست؛ بارها این توسط امریکا و رژیم انجام شده است و در این جنگ هم بارها شاهد چنین عملیاتی بودیم. ایران خیلی صریح هر هدفی را مورد حمله قرار داده اعلام‌ کرده است. ما اعلام کردیم اقدامات ما دفاع از ایران و علیه منشا حملات است که طبق حقوق بین الملل مشروعیت دارد. بارها از کشورهای منطقه خواستیم که قلمرو خودشان را در اختیار دشمن قرار ندهند. بارها پرتابه هایی شلیک شده که از طرف ما نبوده است. اینکه چنین دسیسه هایی در جاهای دیگر تکرار شود دور از انتظار نیست. ما همه را دعوت میکنیم که متوجه اقدامات امریکا و رژیم صهیونیستی باشند.

بقائی همچنین در پاسخ به این سوال که شما به تفصیل به ساز و کارهای جنگ و صلح اشاره کردید اما مشخصا سوال من در رابطه با مقاله آقای دکتر ظریف در نشریه فارن افرز است. این مقاله طرحی را برای آتش بس مطرح کرده که در فضای سیاسی ایران به محل مناقشه تبدیل شد. واکنش و توصیه دستگاه دیپلماسی به رسانه ها و فعالان سیاسی چیست؟ گفت: مواضع رسمی از طریق کانال های رسمی اعلام می شود. ما از همه توانمندی ها و تجربه ها باید استفاده کنیم برای این که به بتوانیم از منافع ملی کشورمان دفاع کنیم. نگاه به اظهار نظرها باید با حسن نیت انجام شود. باید اجازه دهیم که دیدگاه ها مطرح شود. وزارت امورخارجه به عنوان دستگاه رسمی سیاست خارجی طبق رویه های موجود انجام وظیفه می کند. آنچه که نهایتا برای ما مبنای نظر است از سوی شورای عالی امنیت ملی ابلاغ می شود. من از همه کسانی که مطمئم دوستدار میهن هستند؛ خواهش می کنم از اقدامات و مواضعی که منجر به تخریب اتحاد ملی می شود؛ خودداری کنند. باید دقت داشته باشیم که دشمنان ما شاهد صحبت هایی هستند که ما درباره خودمان مطرح می کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص آینده روابط ایران با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس پس از پایان جنگ گفت: آمریکا به این منطقه تعلق ندارد. در این سی و هفت، هشت روز هم همه دیدند که تنها دغدغه آمریکا، صیانت از موجودیت رژیم صهیونیستی است و برای امنیت کشورهای منطقه هیچ ارزشی قائل نیستند. ما خودمان را دوست کشورهای منطقه و امنیت منطقه می‌دانیم. از کشورهای منطقه، بر اساس تعهدات طبق حقوق بین‌الملل، فکر نمی‌کنم توقع اضافی باشد که بر اساس تعهدات بین‌المللی خودداری کنند از اجازه دادن به آمریکا و رژیم صهیونیستی برای استفاده از امکاناتشان به منظور حمله به ایران. متأسفانه این اتفاق نیفتاد.

وی ادامه داد: طبق بند ماده سه (الف) از قطعنامه تعریف تجاوز که یک قطعنامه اجمالی است در سازمان ملل متحد، قطعنامه خیلی روشنی است که در سال ۱۹۷۴ تصویب شده، اقدام این کشورها مصداق عمل تجاوزکارانه است. با وجود این، ایران واقعاً با نجابت هیچ‌وقت اعلام نکرده که این کشورها به عنوان دشمن ما هستند. ما همیشه گفتیم کشورهای منطقه را دوست خودمان می‌دانیم. مصمم هستیم به اسم روابط دوستانه با همه کشورها و امیدواریم که در آینده کشورها با درس گرفتن از این جنگ تحمیلی و قبل از آن، واقعاً به این نتیجه برسند که امنیت منطقه جز با همکاری و همراهی همه کشورهای منطقه حاصل نخواهد شد.

بقائی در پاسخ به سوالی در خصوص خبر آتش‌بس ۴٨ ساعته و عدم پذیرش ایران گفت: آتش‌بس نباید باعث شود که در دفاع از کشور کمترین تردیدی به خود راه دهیم. چرا آتش‌بس نه؟ نه برای اینکه بزرگان ما قبلاً گفتند؛ دلیلش تجربه است. آتش‌بس به معنای توقف برای تجدید قوا و تجهیزات برای ادامه جنایت است. مطالبه ما پایان جنگ تحمیلی همراه با اطمینان از این است که این چرخه نامیمون تکرار نشود. ممکن است بپرسید تضمین آن چیست؟ اینکه دشمن به نحوی پشیمان شود که جرأت تجاوز دوباره نداشته باشد. اما تضمین چیست؟ پشیمانی دشمن و هیچ تضمین حقوقی بین‌المللی وجود ندارد. لذا در مورد موضوعی که به امنیت ملی و کیان ایران مربوط می‌شود، باید به گونه‌ای عمل کنیم که بتوانیم از تضمین و حفظ امنیت ملی ما اطمینان حاصل کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص فردای پس از پایان جنگ نیز گفت: جنگ با پیروزی و سربلندی ایران، فردایی بسیار روشن برای کل منطقه و جهان خواهد بود. پیروزی ایران در این جنگ، به منزله پیروزی دفاع از حاکمیت قانون، حقوق بین‌الملل و شرافت انسانی خواهد بود. طرف‌هایی که سعی می‌کنند با استناد به دفاع جانانه ایران در برابر تجاوز آمریکا، کشورهای منطقه را بترسانند، عامدانه این واقعیت روشن را کنار می‌گذارند که جمهوری اسلامی ایران مگر قبل از ۲۸ فوریه حتی یک بار پرتابه‌ای به سمت کشورهای منطقه شلیک کرده بود؟ مگر کشورهای منطقه در روابطشان با ایران از جایگاه ممتاز برخوردار نبودند؟ مگر نه اینکه ایران با نگاهی بسیار مسئولانه و نجیبانه، کشورهای منطقه را در هر روند دیپلماتیک دخیل می‌کرد؟ مگر نه اینکه عمان به عنوان میانجی، گفتگوهای دیپلماتیک ایران با آمریکا را بر عهده داشت؟ مگر نه اینکه اصل برجام در سال ۲۰۱۵ با مشارکت یک کشور منطقه‌ای یعنی عمان آغاز شد؟ مگر نه اینکه بسیاری از نشست‌های دیپلماتیک ما در این چهار، پنج سال در عمان و امارات و کشورهای دیگر منطقه برگزار شد؟ مگر نه اینکه ما حتی با کشور بحرین که رابطه دیپلماتیک نداشتیم، هر بار که گفتگوی دیپلماتیکی با آمریکا انجام می‌دادیم، بلافاصله وزیر امور خارجه، همتای بحرینی خود را مطلع می‌کرد.

بقائی ادامه داد: واقعیت میدانی نشان می‌دهد که حضور نظامی آمریکا جز ناامنی برای منطقه ما چیزی به ارمغان نیاورده است. ما اگر از خاک کشورهای همسایه برای حمله و تعرض به ایران استفاده نمی‌شد، قطعاً به هیچ عنوان اجازه نمی‌دادیم که حتی یک پهپاد به سمت کشورهای منطقه شلیک شود. مشکل از ما نیست. ما از ایران نرفتیم به خلیج مکزیک و در سواحل شرقی و غربی آمریکا علیه آمریکا اقدام کنیم. این آمریکاست که پایگاه‌های نظامی خود را در سراسر منطقه، در مجاورت مرزهای ما بنا کرده و از آن پایگاه‌ها برای حمله به ایران استفاده می‌کند.

وی گفت: بنابراین پیروزی ایران در این جنگ، آینده بسیار روشنی مبتنی بر صلح، امنیت و اعتماد متقابل برای کشورهای منطقه رقم خواهد زد؛ امنیتی درون‌زا که لازمه ایجاد منطقه‌ای در غرب آسیا، خلیج فارس و دریای عمان امن، با ثبات و مبتنی بر همکاری و مشارکت اقتصادی بین کشورهای منطقه است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که ترامپ در گفت‌وگویی با «فاکس نیوز» اعتراف کرد که در دی‌ماه اقدام به ارسال سلاح برای اغتشاش‌گران و تسلیح آنها کرده است، نظر شما در این خصوص چیست، گفت: این یک اعتراف صریح است در تایید آنچه توسط مسولان ما بیان شده‌بود. این اعترافی است به دست داشتن آمریکا در همه خون‌هایی که در دی ماه ریخته شد. ما در غم از دست دادن تک تک ایرانیانی که در آن حوادث از دست رفتند، شریک هستیم. می‌دانیم در جریان اغتشاشات دی ماه، سه هزار و 117 نفر جان خود را از دست دادند و دو هزار و چهار نفر شهید شدند. همان زمان این بحث مطرح شد که به خشونت کشاندن اعتراضات مسالمت آمیز، ریشه در مداخله مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی دارد.

بقائی با اشاره به اینکه در آن زمان، بسیاری این سخنان ایران را ادعاهای تبلیغاتی حکومتی خواندند، گفت: الان هر روز شاهدیم که بخشی از واقعیات از طرف خود کسانی که مسبب موضوع بودند روشن می‌شود. این اعتراف‌ها مستنداتی است که به عنوان مداخله غیرقانونی و مجرمانه آمریکا در امور ایران ثبت خواهد شد و نشان می‌دهد قصد و نیت آمریکا در جنگ و اعمال تحریم‌ها و جنگ کنونی، نابودن کردن ایران و به هم ریختن جامعه ایران به عنوان یک کشور و هویت است.

انتهای پیام/